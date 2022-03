Topnieją pola lodowe w Patagonii. Skutkiem tego jest szybsze wypiętrzenie się skał

Patagońskie pola lodowe topnieją w wyniku zmian klimatu. Jeśli znikną z naszej planety to skały, które znajdują się pod nimi, zaczną się gwałtownie wypiętrzać. Już teraz naukowcy wyliczają, że co roku ziemia podnosi się o ponad cztery centymetry.

Patagońskie pola lodowe to jedne z najszybciej topniejących lodowców na naszej planecie. Są pozostałością po znacznie większej pokrywie lodowej, która osiągnęła swój maksymalny rozmiar około 18 tysięcy lat temu. Choć obecnie pola lodowe zajmują tylko ułamek dawnej powierzchni, to są drugim największym magazynem lodu na półkuli południowej. Pierwsze miejsce należy do Antarktydy.