Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Zmiana czasu na zimowy 2026. O której godzinie przestawiamy zegarki?

|
Zmiana czasu
Zmiana czasu odbija się na zdrowiu wielu osób. Widać po niej większą liczbę zawałów serca
Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty+ TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zmiana czasu z letniego na zimowy 2026 tuż-tuż. W ostatni weekend października przestawimy wskazówki zegarków o godzinę do tyłu. Choć pośpimy dłużej, to zmiana czasu może mieć wpływ na nasze samopoczucie. Ci, którzy będą pracować w nocy ze zmianą czasu, jeśli są zatrudnieni na etacie, zarobią wiecej.

Już w ten weekend czek nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Przypadnie ona noc z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Wtedy przestawimy zegarki z godziny 3 na godzinę 2. Moment zmiany czasu związany jest z unijną Dyrektywą 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 stycznia 2001 roku. Z jej zapisów wynika, że czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a jego odwołanie następuje w ostatnią niedzielę października.

Zmiana czasu. Od kiedy obowiązuje w Polsce?

>>> CZYTAJ TEŻ: 27 razy "przyspieszyła" czas na Ziemi. Teraz chcą ją zlikwidować

W Polsce zmianę czasu po raz pierwszy wprowadzono ponad 100 lat temu, ale odbywała się ona nieregularnie. Nieprzerwanie ma miejsce od 1977 roku. Do 1995 roku czas letni w Polsce odwoływano w ostatnią niedzielę września. W Europie zmianę czasu stosuje większość krajów - wyjątkami są Islandia, Białoruś, Rosja i Turcja.

Zmiana czasu w Europie
Zmiana czasu w Europie
Źródło zdjęcia: PAP - Małgorzata Latos

Wpływ zmiany czasu na zdrowie

Sens zmiany czasu jest coraz częściej podważany. Jednym z głównych argumentów jej krytyków jest negatywny wpływ na zdrowie. Jak oceniła psycholożka zdrowia profesor Marta Jackowska z Wydziału Psychologii w Sopocie Uniwersytetu SWPS, zmiana czasu zakłóca funkcjonowanie naszego zegara biologicznego i może mieć poważne, a nawet groźne skutki dla naszego zdrowia. Jej zdaniem stanowi ona szkodliwy relikt przeszłości, który nie daje nam korzyści ekonomicznych, a może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne.

>>> CZYTAJ TEŻ: "Ta godzina robi dużą różnicę". Przed nami zmiana czasu

Dzięki zmianie czasu teoretycznie zyskujemy jaśniejsze poranki, ale szybciej robi się ciemno popołudniami. W efekcie wiele osób budzi się i wraca z pracy po ciemku, a kiedy dostępne jest światło dzienne, przebywa wewnątrz budynków. Tymczasem ekspozycja na światło dzienne jest kluczowym regulatorem naszego zegara biologicznego. Prof. Jackowska stwierdziła, że dostosowanie się do nowego rytmu zajmuje około tygodnia lub dwóch - zarówno po jesiennej, jak i wiosennej zmianie czasu.

Zmiana czasu na świecie
Zmiana czasu na świecie
Źródło zdjęcia: PAP

Zmiana czasu na zimowy. Niektórzy zarobią więcej

Osoby pracujące w nocy z 24 na 25 października przepracują dodatkową godzinę w związku ze zmianą czasu na zimowy - zwrócili uwagę analitycy firmy Personnel Service. Pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę należy się za to wyższe wynagrodzenie - podkreślili. Przysługuje im, oprócz normalnego wynagrodzenia za godzinę pracy, dodatek za nadgodziny wynoszący 100 procent godzinowej stawki oraz dodatek za pracę w nocy w wysokości 5,46 brutto zł za godzinę. Jak zauważyli eksperci Personnel Service, pracownicy ochrony zdrowia na etacie, mogą liczyć na dodatek za pracę w nocy w wysokości 65 proc. stawki godzinowej.

Źródło: tvnmeteo.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
Zmiana czasu
Czytaj także:
Trwa akcja ratunkowa po trzęsieniu ziemi w Tybecie
Trzęsienie ziemi w Tybecie. Zabici i setki uszkodzonych budynków
Świat
Grad uszkadzał auta w Arizonie
"I nagle bum, pękło tuż przy mnie"
Świat
Trzęsienie ziemi w Tybecie
Ludzie uciekali w panice, pękały ściany budynków
Świat
Kogut Martin od ośmiu lat czeka na swojego zmarłego właściciela
Kogut czeka pod szpitalem na zmarłego właściciela
Świat
Ulewy, deszcz
Dotrze do nas atlantycki sztorm
Prognoza
Straż pożarna interweniowała przy zalaniach, Włochy
Zginął 46-letni żołnierz. Załamanie pogody we Włoszech ma poważne konsekwencje
Świat
Wędrówka opadów deszczu w czwartek
Gdzie spadło najwięcej deszczu i gdzie go jeszcze dopada
Prognoza
19 min
pc
Niepokojący pościg na orbicie. Jaki był cel rosyjskiej operacji?
TVN24
Zalane osiedle w departamencie Delta Rodanu
W sześć godzin spadło na nich kilkaset litrów na metr kwadratowy deszczu
Świat
Rekin Bukangi ponownie wpłynął do kanału w Busanie
Uwolnili rekina z miejskiego kanału. Wrócił niemal od razu
Świat
Kometa C/2026 S1 na obrazie z teleskopu Euclid
Badał ciemną materię. Zauważył jasny ślad
Nauka
Tajfun Champi spowodował utrudnienia na lotnisku w Tajpej
Tajfun Champi odwołał loty i zagraża manewrom wojskowym
Świat
Miejsce uwalniania szkodliwej substancji w Toledo, Ohio
W Ohio wybuchł zbiornik z chemikaliami. 60 osób trafiło na obserwację
Świat
Pierwsza z planetoid przeleci w sobotę, druga w niedzielę
Trzy planetoidy nazwane na cześć Polaków
Nauka
Jesień, Łańcut
"To jest niezwykłe popołudnie". Takie ciepło nie potrwa długo
Prognoza
Służby uwolniły rekina, który utknął w południowokoreańskim mieście Busan
Przez miesiąc był celebrytą. Służby uwolniły rekina
Świat
Deszcz, wiatr, jesień
Idzie zmiana. Pogoda mocno się pogorszy
Prognoza
Przed nami deszcz meteorytów
Za nami maksimum roju Orionidów
Ciekawostki
Supertajfun Champi sunie po Pacyfiku
Champi szaleje. To najsilniejsza burza tego roku
Świat
Autobusy na zalanych drogach w Marsylii we wtorek 20.10.26
Zalane ulice i autostrady. "Jakbyśmy jechali przez rzekę"
Świat
Plantacje palmy olejowej na wyspie Borneo
Wyszedł do pracy, znalazł metalowe szczątki
Świat
Rękaw wiatrowy pomiar lotnictwo shutterstock_2411289041
Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw. Silnie wieje
Prognoza
Burza Austen zbliża się do Wielkiej Brytanii
Austen jest pierwsza na liście. Idzie na Wielką Brytanię
Świat
Pszczoły
Pszczoły obsiadły auto. Były na nim tak długo, że kierowca poszedł spać
Ciekawostki
Głaz spadł na samochód w południowej Hiszpanii
Ogromny głaz spadł na samochód i zabił jedną osobę
Świat
Jesień, pogodnie
Wybuch ciepła, a potem zastrzyk chłodu. Tak urządzą nas niże
Prognoza
Plaża w mieście KuGompo w Republice Południowej Afryki
Śmiertelny atak rekina. Władze zamknęły plaże
Świat
Asteroida minie Ziemię
Symulowali użycie broni jądrowej przeciw asteroidzie. Co się okazało
Nauka
Alstonia Scholaris
Jednych przyprawia o ból głowy, inni go kochają. Hanoi podzielone
Świat
Japońska agencja kosmiczna wystrzeliła rakietę H3
Japonia obrała kurs na marsjański księżyc. Na Ziemię mają trafić próbki z Fobosa
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom