Ciekawostki Zmiana czasu na zimowy 2026. O której godzinie przestawiamy zegarki? Oprac. Krzysztof Posytek |

Zmiana czasu odbija się na zdrowiu wielu osób. Widać po niej większą liczbę zawałów serca Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty+ TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Już w ten weekend czek nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Przypadnie ona noc z soboty 24 października na niedzielę 25 października. Wtedy przestawimy zegarki z godziny 3 na godzinę 2. Moment zmiany czasu związany jest z unijną Dyrektywą 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 stycznia 2001 roku. Z jej zapisów wynika, że czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a jego odwołanie następuje w ostatnią niedzielę października.

Zmiana czasu. Od kiedy obowiązuje w Polsce?

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W Polsce zmianę czasu po raz pierwszy wprowadzono ponad 100 lat temu, ale odbywała się ona nieregularnie. Nieprzerwanie ma miejsce od 1977 roku. Do 1995 roku czas letni w Polsce odwoływano w ostatnią niedzielę września. W Europie zmianę czasu stosuje większość krajów - wyjątkami są Islandia, Białoruś, Rosja i Turcja.

Zmiana czasu w Europie Źródło zdjęcia: PAP - Małgorzata Latos

Wpływ zmiany czasu na zdrowie

Sens zmiany czasu jest coraz częściej podważany. Jednym z głównych argumentów jej krytyków jest negatywny wpływ na zdrowie. Jak oceniła psycholożka zdrowia profesor Marta Jackowska z Wydziału Psychologii w Sopocie Uniwersytetu SWPS, zmiana czasu zakłóca funkcjonowanie naszego zegara biologicznego i może mieć poważne, a nawet groźne skutki dla naszego zdrowia. Jej zdaniem stanowi ona szkodliwy relikt przeszłości, który nie daje nam korzyści ekonomicznych, a może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne.

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Dzięki zmianie czasu teoretycznie zyskujemy jaśniejsze poranki, ale szybciej robi się ciemno popołudniami. W efekcie wiele osób budzi się i wraca z pracy po ciemku, a kiedy dostępne jest światło dzienne, przebywa wewnątrz budynków. Tymczasem ekspozycja na światło dzienne jest kluczowym regulatorem naszego zegara biologicznego. Prof. Jackowska stwierdziła, że dostosowanie się do nowego rytmu zajmuje około tygodnia lub dwóch - zarówno po jesiennej, jak i wiosennej zmianie czasu.

Zmiana czasu na świecie Źródło zdjęcia: PAP

Zmiana czasu na zimowy. Niektórzy zarobią więcej

Osoby pracujące w nocy z 24 na 25 października przepracują dodatkową godzinę w związku ze zmianą czasu na zimowy - zwrócili uwagę analitycy firmy Personnel Service. Pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę należy się za to wyższe wynagrodzenie - podkreślili. Przysługuje im, oprócz normalnego wynagrodzenia za godzinę pracy, dodatek za nadgodziny wynoszący 100 procent godzinowej stawki oraz dodatek za pracę w nocy w wysokości 5,46 brutto zł za godzinę. Jak zauważyli eksperci Personnel Service, pracownicy ochrony zdrowia na etacie, mogą liczyć na dodatek za pracę w nocy w wysokości 65 proc. stawki godzinowej.