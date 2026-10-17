Ciekawostki Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki? Oprac. Agnieszka Stradecka |

Zmiana czasu odbija się na zdrowiu wielu osób. Widać po niej większą liczbę zawałów serca Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty+ TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Zmiana czasu z letniego na zimowy przypada w tym roku na niedzielę 25 października. W nocy przesuniemy zegarki z godziny 3 na godzinę 2. Moment zmiany czasu związany jest z unijną Dyrektywą 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 stycznia 2001 roku. Z jej zapisów wynika, że czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a jego odwołanie następuje w ostatnią niedzielę października.

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Zmiana czasu. Kiedy i po co ją wprowadzono?

Zmianę czasu wprowadzono, aby efektywniej wykorzystywać światło słoneczne. Za autora tego pomysłu uważany jest Nowozelandczyk George Vernon Hudson, który zaproponował w 1895 r., by "lepiej wykorzystywać długie dni lata". Po raz pierwszy w historii skorzystali z niej mieszkańcy miasta Port Arthur w kanadyjskim Ontario, którzy 1 lipca 1908 r. przesunęli wskazówki o godzinę do przodu. W 1916 r. zmianę czasu wprowadzono w Niemczech i Austrii.

W Polsce zmianę czasu po raz pierwszy wprowadzono ponad 100 lat temu, ale odbywała się nieregularnie. Nieprzerwanie ma miejsce od 1977 roku. Do 1995 roku czas letni w Polsce odwoływano w ostatnią niedzielę września. W Europie czas zmienia większość krajów poza Islandią, Białorusią, Rosją i Turcją.

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Zmiana czasu w Europie Źródło zdjęcia: PAP - Małgorzata Latos

Jak zmiana czasu wpływa na zdrowie?

Zmiana czasu - nawet ta skutkująca możliwością snu o godzinę dłużej - może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Według ekspertów zaburza ona naturalny rytm organizmu, doprowadzając do rozregulowania snu i negatywnego wpływu na koncentrację. Dla wielu osób zmiana czasu wiąże się z brakiem energii, zmęczeniem, zmianami nastroju i drażliwością.

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Z tego powodu w 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowej zmiany czasu. Parlament Europejski poparł pomysł w 2019 r., ale nie został on zrealizowany, ponieważ Rada Unii Europejskiej, czyli rządy państw członkowskich, nie wypracowały wspólnego stanowiska.

W 2026 r. rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen powiedziała, że uzgodnienie skoordynowanego odejścia od zmiany czasu nadal jest możliwe. Komisja uruchomiła nowe badanie wspierające proces decyzyjny, którego zakończenie zapowiedziano do końca 2026 r.

Zmiana czasu na świecie Źródło zdjęcia: PAP