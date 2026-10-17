Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?
Zmiana czasu z letniego na zimowy przypada w tym roku na niedzielę 25 października. W nocy przesuniemy zegarki z godziny 3 na godzinę 2. Moment zmiany czasu związany jest z unijną Dyrektywą 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 stycznia 2001 roku. Z jej zapisów wynika, że czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a jego odwołanie następuje w ostatnią niedzielę października.
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Zmiana czasu. Kiedy i po co ją wprowadzono?
Zmianę czasu wprowadzono, aby efektywniej wykorzystywać światło słoneczne. Za autora tego pomysłu uważany jest Nowozelandczyk George Vernon Hudson, który zaproponował w 1895 r., by "lepiej wykorzystywać długie dni lata". Po raz pierwszy w historii skorzystali z niej mieszkańcy miasta Port Arthur w kanadyjskim Ontario, którzy 1 lipca 1908 r. przesunęli wskazówki o godzinę do przodu. W 1916 r. zmianę czasu wprowadzono w Niemczech i Austrii.
W Polsce zmianę czasu po raz pierwszy wprowadzono ponad 100 lat temu, ale odbywała się nieregularnie. Nieprzerwanie ma miejsce od 1977 roku. Do 1995 roku czas letni w Polsce odwoływano w ostatnią niedzielę września. W Europie czas zmienia większość krajów poza Islandią, Białorusią, Rosją i Turcją.
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Jak zmiana czasu wpływa na zdrowie?
Zmiana czasu - nawet ta skutkująca możliwością snu o godzinę dłużej - może mieć negatywny wpływ na zdrowie. Według ekspertów zaburza ona naturalny rytm organizmu, doprowadzając do rozregulowania snu i negatywnego wpływu na koncentrację. Dla wielu osób zmiana czasu wiąże się z brakiem energii, zmęczeniem, zmianami nastroju i drażliwością.
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Z tego powodu w 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowej zmiany czasu. Parlament Europejski poparł pomysł w 2019 r., ale nie został on zrealizowany, ponieważ Rada Unii Europejskiej, czyli rządy państw członkowskich, nie wypracowały wspólnego stanowiska.
W 2026 r. rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen powiedziała, że uzgodnienie skoordynowanego odejścia od zmiany czasu nadal jest możliwe. Komisja uruchomiła nowe badanie wspierające proces decyzyjny, którego zakończenie zapowiedziano do końca 2026 r.