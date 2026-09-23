Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?
Wielkimi krokami zbliża się zmiana czasu z letniego na zimowy. W 2026 roku przestawimy zegarki z godziny 3 na godz. 2 w niedzielę 25 października, a więc nieco wcześniej niż rok temu.
Zmiana czasu to rezultat unijnej Dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 stycznia 2001 roku. Zgodnie z nią czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a jego odwołanie następuje w ostatnią niedzielę października.
Dlaczego i kiedy wprowadzono zmianę czasu?
Zmianę czasu wprowadzono, aby efektywniej wykorzystywać światło słoneczne. Za autora tego pomysłu uważany jest Nowozelandczyk George Vernon Hudson, który zaproponował w 1895 r., by "lepiej wykorzystywać długie dni lata". Pionierami we wprowadzaniu czasu letniego, podczas I wojny światowej, byli Niemcy.
W Polsce zmianę czasu po raz pierwszy wprowadzono ponad 100 lat temu, ale odbywała się nieregularnie. Nieprzerwanie ma miejsce od 1977 r. Do 1995 roku czas letni w Polsce odwoływano w ostatnią niedzielę września. W Europie czas zmienia większość krajów poza Islandią, Białorusią, Rosją i Turcją.
Czy skończymy ze zmianą czasu?
Od wielu lat toczy się debata nad zasadnością zmiany czasu. Wiele osób twierdzi, że straciła ona już swoje pierwotne znaczenie i nie przyczynia się do oszczędności energii elektrycznej. Ponadto niektórzy eksperci uważają, że ma ona negatywny wpływ na zdrowie, powodując zaburzenie rytmu dobowego, problemy z koncentracją i snem.
W 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowej zmiany czasu. Parlament Europejski poparł pomysł w 2019 r., ale nie został on zrealizowany, ponieważ Rada Unii Europejskiej, czyli rządy państw członkowskich, nie wypracowały wspólnego stanowiska.
W 2026 r. rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen powiedziała, że uzgodnienie skoordynowanego odejścia od zmiany czasu nadal jest możliwe. Komisja uruchomiła nowe badanie wspierające proces decyzyjny, którego zakończenie zapowiedziano do końca 2026 r.