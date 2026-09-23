Ciekawostki Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki? Oprac. Krzysztof Posytek |

Zmiana czasu odbija się na zdrowiu wielu osób. Widać po niej większą liczbę zawałów serca Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty+ TVN Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Wielkimi krokami zbliża się zmiana czasu z letniego na zimowy. W 2026 roku przestawimy zegarki z godziny 3 na godz. 2 w niedzielę 25 października, a więc nieco wcześniej niż rok temu.

Zmiana czasu to rezultat unijnej Dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 stycznia 2001 roku. Zgodnie z nią czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a jego odwołanie następuje w ostatnią niedzielę października.

Strefy czasowe w Europie Źródło zdjęcia: Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz/PAP

Dlaczego i kiedy wprowadzono zmianę czasu?

Zmianę czasu wprowadzono, aby efektywniej wykorzystywać światło słoneczne. Za autora tego pomysłu uważany jest Nowozelandczyk George Vernon Hudson, który zaproponował w 1895 r., by "lepiej wykorzystywać długie dni lata". Pionierami we wprowadzaniu czasu letniego, podczas I wojny światowej, byli Niemcy.

W Polsce zmianę czasu po raz pierwszy wprowadzono ponad 100 lat temu, ale odbywała się nieregularnie. Nieprzerwanie ma miejsce od 1977 r. Do 1995 roku czas letni w Polsce odwoływano w ostatnią niedzielę września. W Europie czas zmienia większość krajów poza Islandią, Białorusią, Rosją i Turcją.

Zmiana czasu w Europie Źródło zdjęcia: PAP - Małgorzata Latos

Czy skończymy ze zmianą czasu?

Od wielu lat toczy się debata nad zasadnością zmiany czasu. Wiele osób twierdzi, że straciła ona już swoje pierwotne znaczenie i nie przyczynia się do oszczędności energii elektrycznej. Ponadto niektórzy eksperci uważają, że ma ona negatywny wpływ na zdrowie, powodując zaburzenie rytmu dobowego, problemy z koncentracją i snem.

W 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowej zmiany czasu. Parlament Europejski poparł pomysł w 2019 r., ale nie został on zrealizowany, ponieważ Rada Unii Europejskiej, czyli rządy państw członkowskich, nie wypracowały wspólnego stanowiska.

W 2026 r. rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen powiedziała, że uzgodnienie skoordynowanego odejścia od zmiany czasu nadal jest możliwe. Komisja uruchomiła nowe badanie wspierające proces decyzyjny, którego zakończenie zapowiedziano do końca 2026 r.

Zmiana czasu na świecie Źródło zdjęcia: PAP