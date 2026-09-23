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Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?

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zmiana czasu zegar AdobeStock_1007074056
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Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty+ TVN
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Zmiana czasu z letniego na zimowy 2026 coraz bliżej. W ostatni weekend października przestawimy wskazówki zegarków o godzinę do tyłu, przez co pośpimy godzinę dłużej.

Wielkimi krokami zbliża się zmiana czasu z letniego na zimowy. W 2026 roku przestawimy zegarki z godziny 3 na godz. 2 w niedzielę 25 października, a więc nieco wcześniej niż rok temu.

Zmiana czasu to rezultat unijnej Dyrektywy 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 stycznia 2001 roku. Zgodnie z nią czas letni wprowadza się w ostatnią niedzielę marca, a jego odwołanie następuje w ostatnią niedzielę października.

Strefy czasowe w Europie
Strefy czasowe w Europie
Źródło zdjęcia: Maciej Zieliński , Adam Ziemienowicz/PAP

Dlaczego i kiedy wprowadzono zmianę czasu?

Zmianę czasu wprowadzono, aby efektywniej wykorzystywać światło słoneczne. Za autora tego pomysłu uważany jest Nowozelandczyk George Vernon Hudson, który zaproponował w 1895 r., by "lepiej wykorzystywać długie dni lata". Pionierami we wprowadzaniu czasu letniego, podczas I wojny światowej, byli Niemcy.

W Polsce zmianę czasu po raz pierwszy wprowadzono ponad 100 lat temu, ale odbywała się nieregularnie. Nieprzerwanie ma miejsce od 1977 r. Do 1995 roku czas letni w Polsce odwoływano w ostatnią niedzielę września. W Europie czas zmienia większość krajów poza Islandią, Białorusią, Rosją i Turcją.

Zmiana czasu w Europie
Zmiana czasu w Europie
Źródło zdjęcia: PAP - Małgorzata Latos

Czy skończymy ze zmianą czasu?

Od wielu lat toczy się debata nad zasadnością zmiany czasu. Wiele osób twierdzi, że straciła ona już swoje pierwotne znaczenie i nie przyczynia się do oszczędności energii elektrycznej. Ponadto niektórzy eksperci uważają, że ma ona negatywny wpływ na zdrowie, powodując zaburzenie rytmu dobowego, problemy z koncentracją i snem.

W 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowej zmiany czasu. Parlament Europejski poparł pomysł w 2019 r., ale nie został on zrealizowany, ponieważ Rada Unii Europejskiej, czyli rządy państw członkowskich, nie wypracowały wspólnego stanowiska.

W 2026 r. rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen powiedziała, że uzgodnienie skoordynowanego odejścia od zmiany czasu nadal jest możliwe. Komisja uruchomiła nowe badanie wspierające proces decyzyjny, którego zakończenie zapowiedziano do końca 2026 r.

Zmiana czasu na świecie
Zmiana czasu na świecie
Źródło zdjęcia: PAP
Źródło: tvnmeteo.pl, Rada Europejska, Plataforma Media
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Zmiana czasu
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