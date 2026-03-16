Zmiana czasu na letni 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?

Jak zmiana czasu wpływa na nasze samopoczucie?
Zmiana czasu z zimowego na letni 2026. Zegarki przestawimy o godzinę do przodu w ostatnią niedzielę marca. Nawet krótkie zaburzenie rytmu dobowego może mieć wpływ na nasze samopoczucie.

W krajach Unii Europejskiej na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października. Zegarki przestawimy na czas letni w nocy z godziny 2 na 3 dnia 29 marca - tej nocy będziemy zatem spać o godzinę krócej.

Zmiana czasu 2026. Tak wpływa na zdrowie

Przestawienie się na "nowy" czas dla wielu z nas może być męczącym procesem. Nawet godzinne zaburzenie rytmu dobowego może wywoływać pogorszone samopoczucie, senność, rozdrażnienie czy osłabienie koncentracji.

W pierwszych dniach po zmianie czasu warto szczególnie zadbać o higienę snu. Przed pójściem spać możemy na przykład wziąć odprężającą kąpiel lub włączyć spokojną muzykę. Zadbajmy również, by sypialnia była dobrze przewietrzona.

Warto także ograniczyć korzystanie z ekranów elektronicznych, które emitują niebieskie światło. Wpływa ono na rytm dobowy i poziom melatoniny, oszukując mózg, że nadal jest dzień. Dobrym pomysłem jest korzystanie z aplikacji, które światło to filtrują lub blokują. Wiele urządzeń umożliwia ustawienie trybu, w którym ekran automatycznie zmniejsza jego ilość w nocy i wraca do normy rano. 

Źródło: PAP - Małgorzata Latos

Zmiana czasu w Europie i na świecie

W Unii istnieją trzy standardowe strefy czasowe. Państwa członkowskie same decydują, do której strefy czasowej chcą należeć. Czas zachodnioeuropejski obowiązuje w Irlandii i Portugalii, a czas środkowoeuropejski w 17 państwach, w tym w Polsce. Z czasem wschodnioeuropejskim mamy do czynienia w Bułgarii, Cyprze, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwie, Łotwie i Rumunii. Wprowadzenie czasu letniego jako pierwszy proponował Benjamin Franklin w XVIII wieku. W Europie przestawianie zegarów wiosną i jesienią pierwszy raz zastosowano, by oszczędzić energię podczas I wojny światowej.

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. W 2014 roku na stałe na czas zimowy przeszła Rosja.

