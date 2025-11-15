Zdjęcie Polaka znów docenione przez Amerykanów

Astronomy Picture of the Day, w skrócie APOD, to serwis prowadzony przez NASA. Codziennie pojawia się w nim jedno zdjęcie obiektów astronomicznych lub astrokrajobrazu.
"Andromeda i Przyjaciele" zdjęciem dnia NASA
15 listopada zdjęciem dnia NASA została fotografia Piotra Czerskiego zatytułowana "Andromeda i Przyjaciele". Przedstawia ona galaktykę Andromedę - najbliższą nam dużą galaktykę spiralną, która znajduje się około 2,5 miliona lat świetlnych od Drogi Mlecznej - wraz z towarzyszącymi jej galaktykami M32 i M110. Na zdjęciu udało się uchwycić bardzo subtelne chmury wodorowe w tle oraz kosmiczny pył otaczający galaktykę.
W celu wykonania zdjęcia autor poświęcił kilkanaście nocy na zbieranie danych za pomocą amatorskiego teleskopu. Łączny czas ekspozycji wyniósł 60 godzin.
Fotograf z Polski doceniony
Autor fotografii mieszka w okolicach Krakowa, tam też pracował nad wyróżnionym zdjęciem.
- Poświęciłem na nie łącznie kilkanaście nocy od 2022 do 2025 roku. Taka fotografia polega na zrobieniu kilkuset pojedynczych zdjęć o czasie ekspozycji np. pięciu minut i potem poskładaniu wszystkiego w jedną całość, co pozwala na uwypuklenie wszystkich szczegółów i kolorów - powiedział Piotr Czerski.
Astrofotograf na co dzień pracuje w branży IT, a astrofotografią zajmuje się od 2018 roku. Zdjęcie Galaktyki Andromedy, wyróżnione tytułem APOD, otrzymało już w tym roku wyróżnienie w konkursie AstroCamera, w kategorii "obiekty głębokiego nieba".
Piotr Czerski nie jest pierwszym Polakiem docenionym przez NASA. W ostatnich miesiącach byli to: Ireneusz Nowak (27 maja), Marzena Rogozińska (20 maja), Wioleta Gorecka (30 marca) i Włodzimierz Bubak (28 grudnia ub.r.). Rekordzistą jest Marcin Rosadziński, który tytuł APOD otrzymał cztery razy, po raz ostatni 12 sierpnia.
