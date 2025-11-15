Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Zdjęcie Polaka znów docenione przez Amerykanów

Andromeda i Przyjaciele
Galaktyka Andromedy
Źródło: NASA
Polski fotograf po raz kolejny został autorem zdjęcia dnia NASA. Tym razem jest nim Piotr Czerski, który wykonał fotografię galaktyki Andromedy i jej "przyjaciół".

Astronomy Picture of the Day, w skrócie APOD, to serwis prowadzony przez NASA. Codziennie pojawia się w nim jedno zdjęcie obiektów astronomicznych lub astrokrajobrazu.

"Andromeda i Przyjaciele" zdjęciem dnia NASA

15 listopada zdjęciem dnia NASA została fotografia Piotra Czerskiego zatytułowana "Andromeda i Przyjaciele". Przedstawia ona galaktykę Andromedę - najbliższą nam dużą galaktykę spiralną, która znajduje się około 2,5 miliona lat świetlnych od Drogi Mlecznej - wraz z towarzyszącymi jej galaktykami M32 i M110. Na zdjęciu udało się uchwycić bardzo subtelne chmury wodorowe w tle oraz kosmiczny pył otaczający galaktykę.

W celu wykonania zdjęcia autor poświęcił kilkanaście nocy na zbieranie danych za pomocą amatorskiego teleskopu. Łączny czas ekspozycji wyniósł 60 godzin.

Andromeda i Przyjaciele
Andromeda i Przyjaciele
Źródło: Piotr Czerski

Fotograf z Polski doceniony

Autor fotografii mieszka w okolicach Krakowa, tam też pracował nad wyróżnionym zdjęciem.

- Poświęciłem na nie łącznie kilkanaście nocy od 2022 do 2025 roku. Taka fotografia polega na zrobieniu kilkuset pojedynczych zdjęć o czasie ekspozycji np. pięciu minut i potem poskładaniu wszystkiego w jedną całość, co pozwala na uwypuklenie wszystkich szczegółów i kolorów - powiedział Piotr Czerski.

Astrofotograf na co dzień pracuje w branży IT, a astrofotografią zajmuje się od 2018 roku. Zdjęcie Galaktyki Andromedy, wyróżnione tytułem APOD, otrzymało już w tym roku wyróżnienie w konkursie AstroCamera, w kategorii "obiekty głębokiego nieba".

Piotr Czerski nie jest pierwszym Polakiem docenionym przez NASA. W ostatnich miesiącach byli to: Ireneusz Nowak (27 maja), Marzena Rogozińska (20 maja), Wioleta Gorecka (30 marca) i Włodzimierz Bubak (28 grudnia ub.r.). Rekordzistą jest Marcin Rosadziński, który tytuł APOD otrzymał cztery razy, po raz ostatni 12 sierpnia.

NASA wyróżniła zdjęcie wykonane przez Polkę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

NASA wyróżniła zdjęcie wykonane przez Polkę

Nauka

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Czerski

Udostępnij:
TAGI:
KosmosNASA
Czytaj także:
Skutki burzy Claudia
Tysiące osób bez prądu, zalane miasto. Krajobraz po Claudii
Świat
Capture Bag do łapania asteroid firmy TransAstra
Opracowali worek na asteroidy. "To doprowadzi do gorączki złota w kosmosie"
Ciekawostki
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
"Znaleźliśmy kolejne trzy ciała"
Świat
Odkrycie
Ten wybuch mógłby zedrzeć atmosferę z planety
Nauka
Modlitwy o deszcz w Iranie
Najgorszy kryzys od dziesiątek lat, w kraju modły
Świat
Opady w Kalifornii
"Wszyscy powinni być gotowi do natychmiastowej ewakuacji"
Świat
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
Drogi skute lodem, marznący deszcz. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Prognoza
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Tu silniej powieje. Na dniach we znaki da się oblodzenie
Prognoza
Zeerijp
"To był strasznie głośny huk"
Świat
Deszcz, jesień
Temperatura podzieli Polskę
Prognoza
Sztorm Claudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Claudia naciera na Wielką Brytanię
Świat
shutterstock_1258424203
Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda
Prognoza
Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Wrócili na Ziemię po starciu z kosmicznym śmieciem
Świat
Tajlandia. Przerwanie wału przeciwpowodziowego doprowadziło do powodzi
Fale przerwały wał, domy znalazły się pod wodą
Świat
Blechnum orientale
Najcenniejsze metale świata w paproci. To może zrewolucjonizować ich wydobycie
Nauka
Osuwisko zeszło na wioski w Indonezji po intensywnych opadach deszczu
Lało, osunęła się ziemia. Trwa akcja poszukiwawcza
Świat
Rakieta New Glenn firmy Blue Origin wyniosła dwie satelity, które zmierzają na Marsa
Rakieta New Glenn po pierwszym starcie. Dołączyła do elitarnego grona
Nauka
Orkan Claudia przyniósł do Hiszpanii wysokie fale
Orkan nad Hiszpanią i Portugalią. Są ofiary śmiertelne
Świat
Deszczowa niedziela
W części kraju będzie mokro. Pogoda na dziś
Prognoza
Trzmiele
"Zaskakująca zdolność". Trzmiele odczytały kod
Nauka
Nocą miejscami popada deszcz
Nocą do Polski wkroczy front. W części kraju zacznie padać
Prognoza
Zorza polarna w Salgotarjan na Węgrzech
Światła północy i południa ozdobiły niebo
Ciekawostki
Deszcz ze śniegiem
Zmarzniemy. Średnio w ciągu doby będzie od 0 do 5 stopni
Prognoza
Skutki wylania jeziora zaporowego na rzece Matai'an
Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem
Świat
Nad Wielką Brytanię nadciąga burza Claudia
Ulewy w Wielkiej Brytanii. W 24 godziny może spaść tyle deszczu, ile w miesiąc
Świat
Smog w Nowym Delhi
Dym z pól uprawnych zatruwa największe miasto świata
Smog
Jesień, wyż, pogodnie
W czwartek będzie ciepło, aura dopisze
Prognoza
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył w Australii najstarsze skorupki jaj krokodyli
Wspinały się po drzewach i polowały jak lamparty
Nauka
Zorza polarna
Dwie wyjątkowe noce. Mogą przynieść najsilniejsze od lat zorze polarne
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica