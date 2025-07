Zbadano to, jak psy oglądają telewizję

Psy coraz częściej mają do czynienia z telewizją i nie pozostają wobec niej obojętne, co więcej - w zależności od charakteru reagują na nią inaczej. Naukowcy z USA zbadali zwyczaje psów oglądających telewizję i opublikowali swoje obserwacje w czasopiśmie "Scientific Reports".

Badanie przeprowadzone przez Lane Montgomery z Uniwersytetu Auburn w Alabamie i jej współpracowników dotyczyło trendów w nawykach oglądania telewizji przez psy. Naukowcy pytali właścicieli o to, czy próbowali nauczyć swoich pupili oglądania telewizji, o średnią liczbę godzin tygodniowo, przez które w ich domu włączony jest telewizor, oraz o średnią liczbę sekund, przez które pies był skupiony na odbiorniku. Zwierzęta oceniano pod kątem reakcji na bodźce zwierzęce i niezwierzęce oraz stopnia, w jakim śledziły obiekty na ekranie.

Montgomery zrekrutowała do badania ponad 650 właścicieli psów i skonstruowała skalę oglądania telewizji, aby zaobserwować zwyczaje czworonogów w oparciu o odpowiedzi ich właścicieli. Zwierzęta były w różnym wieku - od dwóch miesięcy do 16 lat. Badano zarówno psy należące do ras uznawanych przez Amerykańskie Towarzystwo Kynologiczne (AKC), jak i kundelki.