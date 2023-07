Zamontowano kolce, by odstraszać ptaki. Te wykorzystały je w nietypowym celu

Miejskie ptaki potrafią wykorzystywać zabezpieczenia, które mają je odstraszać do budowy gniazd. Naukowcy z Holandii zaobserwowali to zachowanie u dwóch pospolitych gatunków - sroki zwyczajnej i czarnowrona. Zwierzęta korzystają z kolców w tym samym celu, co ludzie - by odstraszać inne ptaki od swojego schronienia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na wielu miejskich budynkach możemy zaobserwować kolce na ptaki - ostre, metalowe szpikulce, które mają zniechęcać zwierzęta do siadania na dachach lub parapetach. Jak pokazuje badanie opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Deinsea", nie wszystkie gatunki boją się pułapek, a niektóre potrafią nawet je wykorzystać do własnych celów.

Ptasia forteca

Śledztwo naukowców z Holandii rozpoczęło się od ogromnego gniazda srok zwyczajnych (Pica pica), które zostało zauważone na podwórku szpitala w Antwerpii. Wysoko w gałęziach drzewa zwierzaki uwiły schronienie z... tysięcy kolców na ptaki. Jak szacują badacze, srokom udało się zebrać około 50 metrów listewek z metalowymi szpikulcami.

- To forteca nie do zdobycia - opowiadał Auke-Florian Hiemstra z Centrum Bioróżnorodności Naturalis, główny autor badania.

Jak wyjaśnił, sroki korzystały z nich w tym samym celu, co ludzie: do odstraszania innych ptaków. Gatunek ten chroni złożone jajka i pisklęta właśnie poprzez budowanie zadaszonych gniazd wysoko w koronach drzew. W naturze często korzystają one z kolczastych pędów roślin, ale osobniki zamieszkujące miasta mają do wyboru inny budulec.

Gniazdo srok zbudowane z kolców na ptaki Auke-Florian Hiemstra

Gniazdo z okularów i maseczek

Naukowcom udało się zaobserwować to zachowanie nie tylko u ptaków z Antwerpii. Kolce jako materiał budowlany wykorzystywały również sroki z innych części Holandii, Belgii i Szkocji. Trik ten opanowały także niektóre czarnowrony (Corvus corone corone).

Hiemstra, który prowadzi prace badawcze nad sposobami gniazdowania miejskich ptaków, opowiadał, że kolce na ptaki nie są jedynym dziwnym budulcem wykorzystywanym przez zwierzaki. Do konstrukcji gniazda mogą posłużyć także sztuczne rośliny, jednorazowe maseczki na twarz, okulary przeciwsłoneczne czy samochodowe wycieraczki.

- Jeśli nawet ostre kolce do odstraszania ptaków są używane do budowy gniazda, to najwyraźniej w dzisiejszych czasach wszystko może skończyć w ptasim gnieździe. To szalone, nieprawdaż? - dodał badacz.

Gniazdo srok zbudowane z kolców na ptaki Auke-Florian Hiemstra

Autor:as/dd

Źródło: Naturalis, tvnmeteo.pl