Zaćmienie Słońca. Te rzeczy zupełnie nie nadają się do jego obserwacji

W najbliższą sobotę koło południa będzie można zobaczyć z terenu Polski częściowe zaćmienie Słońca. Do obserwacji tego zjawiska należy wcześniej się przygotować. Podpowiadamy, w jaki sposób bezpiecznie je oglądać.

W sobotę będziemy mogli zobaczyć z Polski częściowe zaćmienie Słońca. Początek zjawiska wystąpi około godziny 11.50, maksimum nastąpi około 12.28, a całość zakończy się tuż po 13. Jak bezpiecznie oglądać to zjawisko? Przede wszystkim - jak pisze popularyzator astronomii Karol Wójcicki - nie patrzmy na Słońce bez ochrony.

Jak bezpiecznie oglądać częściowe zaćmienie Słońca

Obserwując zaćmienie Słońca należy pamiętać o tym, aby nie patrzeć na nie bezpośrednio, bowiem grozi to trwałym uszkodzeniem wzroku. Najlepszymi narzędziami do obserwacji tego zjawiska są specjalne okulary lub filtry słoneczne dla instrumentów optycznych. "Do obserwacji przydadzą się okulary z folią Baadera" - napisał popularyzator astronomii. Jeśli planujemy oglądać zaćmienie przez obiektyw aparatu, teleskop lub lornetkę, konieczne jest skorzystanie ze specjalnego filtra ND5 na obiektyw. W takim przypadku okulary z folią nie wystarczą - skupione przez soczewki światło słoneczne przedostanie się przez folię i uszkodzi wzrok.