Zaćmienie Słońca, Księżyca oraz Mars w ciekawej koniunkcji. Kiedy patrzeć w niebo

Dwa zaćmienia

Zapowiedział też, że 14 marca pojawi się zaćmienie Księżyca, choć będzie ono bardzo trudne do zobaczenia w Polsce. - Faza częściowa będzie niewidoczna z naszego kraju, bo zdarzy się o wschodzie Słońca. Przed zachodem księżyca wejdzie on w fazę półcieniową, ale jego jasność zmieni się bardzo nieznacznie, w dodatku będzie niziutko nad horyzontem. Ale może uda się go dostrzec - przyznał wicedyrektor Planetarium Śląskiego.

Za to 29 marca można się spodziewać częściowego zaćmienia Słońca. - Księżyc zakryje około 15 procent tarczy słonecznej. Chociaż to niewiele, przy odpowiednich zabezpieczeniach sprzętu, a zwłaszcza oczu, za pomocą silnych, przeznaczonych do obserwacji Słońca filtrów będzie można to wyraźnie zobaczyć. To będzie najbardziej efektowne zjawisko astronomiczne w najbliższych miesiącach - ocenił Damian Jabłeka.