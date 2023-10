Zbliża się częściowe zaćmienie Księżyca. Będzie widoczne w Polsce

W sobotę obserwowano obrączkowe zaćmienie Słońca. Nie mieliśmy go okazji oglądać w Polsce, było bowiem widoczne tylko nad półkulą zachodnią, zbliża się jednak inne warte uwagi zjawisko astronomiczne, które będzie dało się zaobserwować także w naszym kraju. To częściowe zaćmienie Księżyca.

Do zaćmienia Księżyca dochodzi, kiedy Słońce, Ziemia i Księżyc ustawiają się w jednej linii, przy czym naturalny satelita Ziemi znajduje się po przeciwnej stronie naszej planety niż Słońce oraz wchodzi w obszar cienia rzucanego przez Ziemię. Tworzą się wówczas dwa obszary: stożek cienia całkowitego i stożek półcienia. Jeżeli jakikolwiek fragment Księżyca znajduje się poza obszarem stożka cienia całkowitego i jednocześnie jest on na obszarze stożka półcienia, mamy do czynienia z częściowym zaćmieniem.

Zaćmienie Księżyca. Kiedy będzie widoczne

Do obserwacji zaćmienia Księżyca nie są potrzebne specjalistyczne urządzenia. By jednak zobaczyć jak najwięcej szczegółów, warto mieć ze sobą na przykład lornetkę.

Zaćmienie Księżyca następuje tylko, kiedy Srebrny Glob jest w fazie pełni, do której dochodzi co około 30 dni. Orbita naszego naturalnego satelity jest nieco nachylona w stosunku do orbity Ziemi, dlatego z zaćmieniem Księżyca nie mamy do czynienia co miesiąc.