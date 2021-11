Zaćmienie Księżyca. Tak widzi je świat

W piątek mieszkańcy niektórych części globu mają okazję do obserwacji zaćmienia Księżyca. To jedno z najdłuższych zjawisk tego typu w ostatnim tysiącleciu, łączny czas jego trwania to około sześciu godzin. Ze świata napływają zdjęcia zjawiska.

W piątek o godzinie 7.02 rozpoczęło się półcieniowe zaćmienie Księżyca, następnie o godzinie 8.18 doszło do zaćmienia częściowego. W Polsce szansę na zaobserwowanie tego zjawiska były jedynie w jego początkowej fazie i tylko w zachodnich regionach. Przez większość czasu trwania zaćmienia Księżyc znajduje się poza horyzontem.

Najwięcej tarczy naszego naturalnego satelity było zasłonięte o godz. 10.02. Częściowe zaćmienie zakończyło się o godz. 11.47, natomiast całe zjawisko przestanie być widoczne o godz. 13.03. W wielu częściach globu nawet 97 procent tarczy Srebrnego Globu pozostanie w cieniu - informowano wcześniej.

Zaćmienie Księżyca 19 listopada Zaćmienie Księżyca widziane z Hiszpanii | PAP/EPA/Lavandeira Jr. Zaćmienie Księżyca widziane z Hiszpanii | PAP/EPA/Lavandeira Jr. Zaćmienie Księżyca widziane z Hiszpanii | PAP/EPA/Eliseo Trigo Zaćmienie Księżyca widziane z Australii | PAP/EPA/DARREN ENGLAND Zaćmienie Księżyca widziane z Australii | PAP/EPA/DARREN ENGLAND Zaćmienie Księżyca widziane z Australii | PAP/EPA/DARREN ENGLAND Zaćmienie Księżyca widziane z Australii | PAP/EPA/DARREN ENGLAND

Zaćmienie Księżyca. Gdzie jest widoczne

Zjawisko od początku do końca mają okazję oglądać tym razem mieszkańcy Ameryki Północnej. Sprzyjające warunki do obserwacji panują również w Europie Zachodniej, Ameryce Południowej, Australii i Oceanii, zachodniej Afryce oraz w znacznej części Rosji, przede wszystkim w jej wschodnich regionach.

Poza wschodnią Polską na podziwianie zaćmienia nie powinni liczyć mieszkańcy części Europy Wschodniej, Afryki, a także Bliskiego Wschodu.

Księżyc jest blisko apogeum, dlatego piątkowe zaćmienie to najdłuższe tego typu zjawisko w okresie około 1000 lat.

Gdzie zaćmienie Księżyca będzie widoczne? eclipse.gsfc.nasa.gov

Zaćmienie Księżyca - jak obserwować?

Zaćmienie Księżyca to jedno z najprostszych zjawisk do obserwacji. Wystarczy po prostu wyjść na powietrze o danej porze i przyjrzeć się naszemu satelicie. Do zwykłej obserwacji nie są potrzebne żadne urządzenia, choć by zobaczyć jak najwięcej szczegółów, warto mieć ze sobą na przykład lornetkę.

Zaćmienie Księżyca - czym jest?

Do zaćmienia Księżyca dochodzi podczas pełni. W tym czasie nasz naturalny satelita, Ziemia i Słońce ustawiają się w jednej linii. Planeta blokuje światłu słonecznemu dostęp do Księżyca, przez co jego część pozostaje w cieniu.

W przypadku listopadowego zaćmienia, oświetlona będzie jedynie dolna krawędź Księżyca. Pozostała część tarczy stanie się czerwonawa. Skąd bierze się takie zabarwienie? Dzieje się tak z powodu cząsteczek tlenu i azotu w ziemskiej atmosferze. Są one lepsze w rozpraszaniu pewnych krótszych fal światła (niebieski czy fioletowy), dlatego kolory o dłuższych falach (czerwony, pomarańczowy czy żółty) są dłużej widoczne. Kiedy Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi, dominują czerwonawe barwy.

Kiedy kolejne zaćmienie?

Listopadowe zaćmienie Księżyca będzie drugim tego typu zjawiskiem w 2021 roku. Dwa tygodnie później - 4 grudnia 2021 - nastąpi jednak całkowite zaćmienie Słońca.

Z kolei na następne zaćmienie Księżyca będziemy musieli poczekać do 16 maja 2022 roku.

Autor:ps

Źródło: earthsky.org, space.com, timeanddate.com, tvnmeteo.pl