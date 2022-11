Wkrótce całkowite zaćmienie Księżyca. Sprawdź, czy będzie widoczne w Polsce

We wtorek 8 listopada nastąpi całkowite zaćmienie Księżyca. Na najbliższy taki astronomiczny spektakl świat poczeka do 2025 roku. Czy zaćmienie będzie widoczne w Polsce?

Do zaćmienia Księżyca dochodzi, gdy Srebrny Glob, Słońce i Ziemia ustawiają się w jednej linii, przy czym naturalny satelita Ziemi znajduje się po przeciwnej stronie naszej planety niż Słońce oraz wchodzi w obszar cienia rzucanego przez Ziemię. Wyróżnia się zaćmienie całkowite, częściowe i półcieniowe. W najbliższy wtorek 8 listopada nastąpi to pierwsze.

Całkowite zaćmienie Księżyca. Czy będzie widoczne w Polsce

Jak informuje NASA , będzie to ostatnie całkowite zaćmienie Księżyca przed 2025 rokiem. Przynajmniej część zjawiska będzie można oglądać z terenu całej Azji Wschodniej, a także Australii, Oceanu Spokojnego i Ameryki Północnej. Maksimum zaćmienia będzie trwać od godz. 11.59 do godz. 12.41 naszego czasu.

Do obserwacji zaćmienia Księżyca nie potrzeba specjalistycznych urządzeń. By jednak zobaczyć jak najwięcej szczegółów, warto mieć ze sobą na przykład lornetkę.

W czasie całkowitego zaćmienia do naturalnego satelity Ziemi dociera światło słoneczne załamane przez ziemską atmosferę, w wyniku czego uzyskuje on krwawą, czerwoną barwę.

Pełnia Bobrzego Księżyca

Zaćmienie Księżyca występuje tylko, kiedy nasz naturalny satelita znajduje się w fazie pełni, do której dochodzi co około 30 dni. Orbita Księżyca jest nieco nachylona w stosunku do orbity Słońca, dlatego z zaćmieniem Księżyca nie mamy do czynienia co miesiąc.