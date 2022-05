Krwawy Księżyc. Tak wyglądało zaćmienie Srebrnego Globu na świecie

W nocy z niedzieli na poniedziałek 15/16 maja doszło do zaćmienia Księżyca. Zjawisko to występuje wtedy, gdy Słońce, Ziemia oraz nasz naturalny satelita ustawiają się w jednej linii, a Srebrny Glob w fazie pełni wchodzi w obszar cienia rzucanego przez naszą planetę. Wyróżnia się zaćmienie całkowite, częściowe oraz półcieniowe.

Całkowite zaćmienie Księżyca 2022

W czasie całkowitego zaćmienia do naturalnego satelity Ziemi dociera światło słoneczne załamane przez ziemską atmosferę, w wyniku czego uzyskuje on krwawą, czerwoną barwę.

Zaćmienie Księżyca w Polsce

Obserwatorzy w Polsce mieli szanse zobaczyć to zjawisko przy zachodzącym Księżycu jako półcieniowe. To, na ile duży będzie to fragment, zależało od miejsca pobytu.

Na całkowite zaćmienie w naszym kraju jeszcze trochę poczekamy

Zaćmienie Księżyca to jedno z najłatwiejszych zjawisk astronomicznych do obserwacji. Nie są potrzebne do tego żadne specjalistyczne urządzenia. By zobaczyć jak najwięcej szczegółów, warto mieć ze sobą na przykład lornetkę.