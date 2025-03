Za chmurami, nad lasem i miastami. Kosmiczny wir na nagraniach

czytaj dalej

Świetlisty wir pojawił się nad Polską. Była to deorbitacja rakiety Falcon 9. To nie koniec kosmicznych atrakcji, bo już w najbliższą sobotę dojdzie do częściowego zaćmienia Słońca. - Tego nie możecie przegapić - powiedział we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach".