Z Anglii do Nowego Jorku. Nietypowy pasażer na pokładzie statku

W ostatnim czasie pracownicy nowojorskiego ogrodu zoologicznego w dzielnicy Bronx musieli zająć się nowym zwierzęciem. Jest nim lis rudy, o czym poinformowało Bronx Zoo w mediach społecznościowych w środę.

Jak się okazało, ssak przybył statkiem towarowym, płynącym z miasta portowego Southampton w Anglii do dzielnicy portowej Nowego Jorku i New Jersey.

Lis obecnie przebywa w zoo

Po wstępnych badaniach przedstawiciele zoo poinformowali, że pięciokilogramowy samiec lisa wydaje się być zdrowy.

- Wygląda na to, że dobrze się zaaklimatyzował. Musiał wiele przejść - przekazał w rozmowie z agencją informacyjną Associated Press Keith Lovett, dyrektor ds. programów zwierzęcych w zoo.

Nie wiadomo, w jaki sposób zwierzę dostało się na statek transportujący samochody, który opuścił Southampton 4 lutego. Załoga odkryła pasażera na gapę w drodze do portu, gdzie statek przypłynął 18 lutego. Lis trafił do ogrodu zoologicznego dzień później.

Pracownicy zoo szacują, że zwierzę ma około dwa lata. Obecnie pozostaje w centrum weterynaryjnym zoo. Po zakończeniu badań pracownicy zoo znajdą dla niego miejsce, gdzie będzie mogło pozostać na stałe.