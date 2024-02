Zbyt dużo białka w diecie może "zatykać" tętnice

Zbyt duża ilość białka w diecie może szkodzić tętnicom. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili analizę z której wynikło, że spożywanie ponad 22 procent kalorii pochodzących z białek może zaburzać działanie niektórych komórek odpornościowych i prowadzić do miażdżycy.

Białko to jeden z niezbędnych elementów zbilansowanej diety. Obok tłuszczy i węglowodanów są one podstawowymi budulcami komórek i tkanek, a dieta wysokobiałkowa pomaga w budowie masy mięśniowej. Badanie opublikowane na łamach czasopisma "Nature Metabolism" wskazuje jednak, że należy zachować umiar - spożywanie zbyt dużych ilości białka może zwiększać ryzyko miażdżycy.

Myszy i linie komórkowe

Jak się okazało, spożywanie ponad 22 procent dziennych kalorii pochodzących z białek może prowadzić do zwiększonej aktywacji komórek odpornościowych, które odgrywają rolę w tworzeniu blaszki miażdżycowej. Co więcej, naukowcy wykazali, że to leucyna (aminokwas egzogenny występujący w żywności pochodzenia zwierzęcego), wydaje się odgrywać nieproporcjonalnie dużą rolę w kierowaniu patologicznymi szlakami związanymi z miażdżycą.