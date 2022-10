Wydziela nieprzyjemny zapach, kłuje, niszczy iglaki. Czym jest wtyk amerykański?

Wśród inwazyjnych gatunków owadów nastała pora poszukiwania bezpiecznego schronienia na zimę. Jednym z nieproszonych gości, jaki może zawitać do naszych mieszkań, jest wtyk amerykański ( Leptoglossus occidentalis ), który do Europy przybył z kontynentu północnoamerykańskiego.

Szkodnik zza oceanu

Wtyka amerykańskiego po raz pierwszy zauważono go 15 lat temu na Dolnym Śląsku, między innymi we Wrocławiu , a od tego czasu zdążył rozprzestrzenić się przede wszystkim w południowej i zachodniej Polsce. Jego występowanie zanotowano także w okolicach Szczecina i Gdańska, jak również w Kampinoskim Parku Narodowym.

Wtyk amerykański to niewielki pluskwiak, swoim wyglądem przypominający karalucha. Do Europy został zawleczony pod koniec XX wieku. Dorosłe osobniki osiągają rozmiary do dwóch centymetrów długości. Owady preferują sąsiedztwo lasów iglastych, ponieważ odżywiają się sokiem wysysanym z niedojrzałych szyszek i igieł. Jego masowe pojawianie się w lasach sosnowych może powodować ogromne szkody, a najbardziej zagraża on szkółkom leśnym.