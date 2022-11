Amerykańscy naukowcy: pozostanie przy czasie letnim może zmniejszyć liczbę kolizji z jeleniami

W USA do zderzenia pojazdów z jeleniami najczęściej dochodzi jesienią. Według danych przedstawionych przez naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, każdego roku dochodzi do około 2,1 miliona tego rodzaju kolizji i wypadków. Ginie w nich około 440 osób, 59 tysiąca zostaje rannych, a koszty przekraczają 10 miliardów dolarów.

Problem narasta

Jak wskazują biolodzy, jelenie są najbardziej aktywne w porze wschodu i zachodu słońca. Wtedy też najczęściej zapuszczają się na autostrady. W tym samym czasie na drogi trafia wielu kierowców dojeżdżających do pracy, do szkoły czy powracających do domu.

- Kolizje dzikich zwierząt z pojazdami są ogromnym i narastającym problemem - powiedział Calum Cunningham z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, współautor badania. - Istnieją koszty społeczne - ludzie zabici i ranni - i jest to również problem ochrony przyrody, ponieważ to jedno z największych źródeł śmiertelności dzikich zwierząt spowodowanej przez człowieka - dodał.

Naukowcy przeanalizowali pochodzące z 23 stanów dane dotyczące ponad miliona wypadków z lat 1994-2021 i odkryli, że w ciągu dwóch godzin po zachodzie słońca zderzenia jeleni z pojazdami były 14 razy bardziej prawdopodobne niż w ciągu dwóch godzin przed zachodem, przy czym do prawie dziesięciu procent wszystkich wypadków dochodziło w ciągu dwóch tygodni od przejścia z czasu letniego na czas zimowy. Zdecydowana większość kolizji dotyczyła dwóch gatunków: jelenia wirginijskiego (zwanego też mulakiem białoogonowym), który dominuje we wschodniej części Stanów Zjednoczonych oraz mulaka czarnoogonowego, który występuje częściej w zachodniej części kraju.

33 ludzi, ponad 36 tysięcy jeleni

Analiza wykazała, że gdyby wprowadzono na stałe czas letni, dzięki późniejszej godzinie zmierzchu i lepszej widoczności w porze największej ruchliwości ludzi i zwierząt nie doszłoby do tysięcy kolizji z jeleniem, co skutkowałoby mniejszą liczbą zgonów i mniejszymi uszkodzeniami mienia. Według obliczeń można by co roku ocalić życie 33 ludzi i 36 550 jeleni, uniknąć obrażeń u 2054 osób oraz zapobiec uszkodzeniom pojazdów o wartości 1,19 miliarda dolarów.