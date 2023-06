Wilki rozpoznają ludzkie głosy

Wilki, podobnie jak psy, potrafią odróżniać głosy ludzi - wynika z badań przeprowadzonych przez brytyjskich i włoskich naukowców. - Może to oznaczać, że zwierzęta mogą wchodzić w znacznie więcej interakcji międzygatunkowych, niż wcześniej myśleliśmy - powiedziała Holly Root-Gutteridge, naukowczyni.

Jak zauważyła Holly Root-Gutteridge z brytyjskiej uczelni University of Lincoln, od lat istnieje teoria, z której wynika, że psy wykształciły zdolność rozróżniania głosu swoich właścicieli w wyniku długoletniej, selektywnej hodowli. Selektywna hodowla oznacza wybranie pożądanych cech i zachowań u roślin lub zwierząt. Jest to proces hodowlany, który kontroluje człowiek. A co ze zwierzętami dzikimi?