Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

"Pierwsza gwiazdka" zalśni na niebie. Kiedy jej wypatrywać?

Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
Prognoza pogody na Wigilię
Źródło: tvnmeteo.pl
Dziś Wigilia, a to oznacza, że po zachodzie słońca będziemy wypatrywać na niebie "pierwszej gwiazdki". W tym roku o tę rolę będą konkurowały aż dwa ciała niebieskie: Wega z gwiazdozbioru Lutni i Kapella z gwiazdozbioru Woźnicy.

W tym roku po raz pierwszy od kilku lat w rolę "pierwszej gwiazdki" wigilijnej nie wcielą się jasne planety, a zrobią to prawdziwe gwiazdy. Ze względnie jasnych planet, krótko po zachodzie Słońca, widoczny będzie tylko Saturn, ale jego blask 1,16 magnitudo jest jednak nieco słabszy od kilku gwiazd.

Wigilia 2025. Kiedy jej wypatrywać "pierwszej gwiazdki"?

W Wigilię, czyli 24 grudnia, Słońce zajdzie około godziny 15.30, ale dokładny moment tego zjawiska różni się o kilka, a nawet kilkanaście minut dla poszczególnych miejsc w Polsce. Mniej więcej pół godziny potem możemy zacząć wypatrywać pierwszej gwiazdki. Gdy w Wigilię spojrzymy w niebo po zachodzie Słońca, to ujrzymy Księżyc po południowej stronie nieba. Będzie to wąski sierp, cztery dni po nowiu, dążący do pierwszej kwadry. Na wschód (na lewo) od Księżyca znajdziemy Saturna, drugą pod względem wielkości planetę w Układzie Słonecznym. Saturn będzie świecić jasnością 1,16 magnitudo, a w praktyce nieco mniejszą (około 1,40 magnitudo) z powodu wysokości około 30 stopni nad horyzontem, przez co patrzymy na niebo przez grubszą warstwę atmosfery, niż gdyby był widoczny bliżej zenitu. Najjaśniejszym po Księżycu obiektem na niebie, tuż po zachodzie Słońca, będzie gwiazda Wega, z jasnością 0,00 magnitudo (a realną 0,17 magnitudo). Świecić będzie wysoko and zachodnim horyzontem. Mogą więc nam nieco przeszkadzać resztki światła Słońca dopiero co ukrytego za horyzontem. Dlatego łatwiej może być nam wypatrzeć Kapellę po przeciwnej stronie nieba (na północnym wschodzie). Obiekt ten ma wielkość gwiazdową równą 0,05 magnitudo (w praktyce, po uwzględnieniu oddalenia od zenitu będzie to 0,27 magnitudo).

Jeśli poczekamy chwilę dłużej, to gwiazd zacznie pojawiać się więcej. Na przykład w rejonie, gdzie jest Wega, dostrzeżemy też Altaira i Deneba, które wspólnie z Wegą tworzą wielki trójkąt na nieboskłonie, zwany Trójkątem Letnim. Z kolei na obszarze, w którym jest Kapella, pojawi się Aldebaran, a około godziny 17 zacznie wschodzić Jowisz, który z blaskiem minus 2,65 magnitudo przejmie rolę najjaśniejszego po Księżycu obiektu.

Jednostka magnitudo

Wyjaśnijmy jeszcze, na czym polega skala "wielkości gwiazdowych", służąca do określania jasności gwiazd i planet na niebie. Jej jednostką jest magnitudo. Przy czym im mniejsza liczba, tym jaśniejszy obiekt.

Najsłabsze widoczne gołym okiem gwiazdy (przy dobrym wzroku, ciemnym niebie i braku świateł) mają około 6 magnitudo. Najjaśniejsze mają z kolei około jednego i zera magnitudo (wyjątkiem jest Syriusz, który ma minus 1,45 magnitudo). Bardzo jasne planety mogą być jaśniejsze niż Syriusz, prym wiedzie Wenus, której blask może osiągać nawet minus 4,7 magnitudo. Podział na wielkości gwiazdowe wywodzi się ze starożytności i po modyfikacjach jest używany w astronomii do dzisiaj.

Czym była Gwiazda Betlejemska?

"Pierwsza gwiazdka" na wigilijnym niebie to nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej. W Biblii znajdują się informacje o astronomicznym obiekcie, który miał zwiastować narodziny Jezusa Chrystusa oraz pomógł Mędrcom ze Wchodu (Trzem Królom) dotrzeć do miejsca jego narodzin. W obecnej kulturze obiekt kojarzony jest powszechnie z kometą, gdyż tak najczęściej bywa przedstawiany na ilustracjach.

Gdyby jednak spojrzeć naukowo, to hipotez na temat tego, czym była Gwiazda Betlejemska, jest kilka. W tym kontekście mówi się również o wielkokrotnych koniunkcjach (zbliżeniach na niebie) jasnych planet, wybuchu supernowej, a nawet o Galaktyce w Andromedzie (mgiełka widoczna gołym okiem w konstelacji Andromedy).

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: bochimsang12/Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
WigiliaBoże Narodzenie
Czytaj także:
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Gdzie jest święty Mikołaj? Śledź z nami jego trasę
Ciekawostki
Miejscami zrobi się mroźnie
W Wigilię ściśnie mróz i lokalnie poprószy śnieg
Prognoza
Opady marznące, oblodzenie
Marznące opady. Kiedy zrobi się ślisko?
Polska
Powodzie na południu Francji
Powodzie tuż przed świętami. Wydano czerwony alert
Świat
Smog
Miasto skąpane w smogu. "Nie wychodziłam z domu od tygodnia"
Smog
Mróz, noc
Takiej nocy w pogodzie nie było dawno
Prognoza
Rakieta
"Jesteśmy głęboko zasmuceni". Kosmiczna kraksa tuż po starcie
Świat
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
Świat
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
Prognoza
Pada śnieg, Gołdap (Warmińsko-Mazurskie)
Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało
Polska
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
Świat
Nad Kalifornię nadciągają potężne ulewy
W święta w Kalifornii może dojść do katastrofalnej powodzi
Świat
Żyrafa
Świąteczny koncert w zoo. Wśród słuchaczy żyrafy i waran z Komodo
Świat
Śnieg, marznące opady
Wtorek jednym da przejaśnienia i rozpogodzenia, a innym - opady
Prognoza
Uwaga na gołoledź
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Ośmiornica zwyczajna
Tak dużo ośmiornic nie było tu od dekad. To wcale nie jest dobry znak
Świat
noc, słaby śnieg
Nocą w części kraju spadnie mokry śnieg
Prognoza
Anoplognathus viridiaeneus, znany w Australii jako King Christmas beetle
Tu ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą się świnie i chrząszcze
Ciekawostki
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Ziemia zapadła się i pochłonęła dwie łodzie
Świat
25 min
pc
Polka częścią misji księżycowej. "W NASA będzie zatrudniony cały zespół, żeby śledzić kupę"
Kijek w kosmosie
Mróz, zima, zimno, śnieg
Blokada Rexa urządzi nam Boże Narodzenie. Możliwy dwucyfrowy mróz
Prognoza
Silne opady doprowadziły do wysokiego poziomu rzeki Tarn
300 litrów na metr kwadratowy w dwa dni. "Widok był porażający"
Świat
Pościg za kozłem w Wielkiej Brytanii
Gonił kobietę, wyjadał pomarańcze. Policjanci ruszyli w pościg
Świat
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
Świat
Świąteczne ilumanacje
Jak świąteczne iluminacje wpływają na środowisko? To powinieneś wiedzieć
Nauka
Przesilenie zimowe w Stonehenge 2025
Tysiące osób świętowało przesilenie zimowe. "To niesamowite"
Świat
Zalane ulice w Redding
Ulice zamieniły się w potoki. Kolejna powódź może przyjść na święta
Świat
Mężczyzna odgarniający śnieg w wiosce Penhas da Saude w Portugalii
Śnieg zasypał część Portugalii
Świat
Gęsta mgła
Alarmy IMGW w pięciu województwach
Prognoza
Pochmurno, chmury, zima bez śniegu
Pochmurne niebo, na termometrach do 5 stopni
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom