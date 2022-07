Wieloryby uczą się skomplikowanych pieśni od swoich dalekich krewnych

czytaj dalej

We włoskich Dolomitach w niedzielę doszło do poważnego wypadku. Z powodu wysokiej temperatury oderwała się część lodowca. Spadające masy lodu sprawiły, że sześć osób zginęło. Władze regionu wciąż poszukują zaginionych. W niektórych przypadkach do identyfikacji ofiar konieczne będą badania DNA.