Sześciolatek znalazł olbrzymi ząb. "Należał do największego rekina w historii"

Sześcioletni Sammy Shelton spacerował na początku maja z ojcem po plaży w hrabstwie Suffolk we wschodniej Anglii w poszukiwaniu muszli i skamielin. To, co tego dnia znalazł, wprawiło go - jak powiedział tata chłopca - w "ekscytację". Zdarzało mu się już wypatrzeć na plaży zęby rekina, ale nigdy nie znalezisko nie było tak duże i ciężkie. Okaz mierzył 10 centymetrów.