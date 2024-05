W obronie siostry pobiła krokodyla, dostanie medal od króla Karola

Bliźniaczki Melissa i Georgia w 2021 roku wybrały się do Meksyku, by zostać wolontariuszkami i nieco odpocząć. Gdy pływały w lagunie w pobliżu Puerto Escondido, Melissę zaatakował krokodyl. Na ratunek ruszyła jej siostra. - Melissa nie reagowała. Georgia zaczęła więc ciągnąć ją z powrotem do łodzi. Krokodyl wciąż jednak wracał po swoją ofiarę, więc po prostu zaczęła go bić. Wcześniej słyszała, że w przypadku niektórych zwierząt tak właśnie trzeba postępować - relacjonowała wówczas ich starsza siostra, Hana.