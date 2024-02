Kot odnaleziony po 4 latach. Kilkaset kilometrów od domu

Kot odnaleziony po czterech latach

Kot miał mikroczip, ale przeszukanie irlandzkiej bazy danych zwierząt domowych nic nie dało. Weterynarze sprawdzili więc także sieć Europetnet, która obejmuje swoim zasięgiem 26 krajów europejskich, i tym razem odnieśli zaskakujący sukces. Odkryli, że kot ma na imię Blueberry, ma 10 lat i zaginął w listopadzie 2019 roku w Bangor w hrabstwie Down na wybrzeżu Irlandii Północnej - czyli innym kraju, będącym częścią składową Zjednoczonego Królestwa. Oznaczało to, że przez przeszło 4 lata przeszedł ponad 240 kilometrów.

Właściciele kota nie spodziewali się telefonu. – Już pogodziliśmy się z tym, że go nie ma, ale potem do mojej mamy zadzwonił ktoś z południa – mówi Hannah Smyth, córka właścicielki kota. – Powiedzieli: Mamy twojego Blueberry. Nie mogła w to uwierzyć. Wszyscy myśleliśmy, że to niemożliwe – przyznała, cytowana przez brytyjskie media.