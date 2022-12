Węże, podobnie jak ssaki, też mają łechtaczkę

Australijskie naukowczynie odkryły, że samice węży mają łechtaczkę. Dotychczas żeńskie narządy płciowe tych zwierząt nie były poznane. Autorki badania wskazały również możliwe przyczyny, dlaczego do tej pory nie zostały one tak dobrze opisane.

Do tej pory było wiadomo, że samce węży posiadają półprącie, tak zwany hemipenis, czyli rozwidlony parzysty narząd, często pokryty kolcami lub haczykami znajdujący się pod skórą w spodniej części ogona. Za pomocą tych organów odbywa się wewnętrze zapłodnienie.

Teraz zespół naukowczyń po raz pierwszy opisał w środę na łamach pisma "Proceedings of the Royal Society B" narządy płciowe u samic węży. Badaczki odkryły, że gady te mają łechtaczkę, nazywaną hemiclitoris (clitoris to w języku angielskim łechtaczka). Tak jak u samców, dwie części organu, oddzielone są tkanką i umiejscowione są w tym samym miejscu na ciele. Według naukowczyń w poprzednich badaniach mylono je z gruczołami zapachowymi lub słabo rozwiniętymi męskimi narządami.