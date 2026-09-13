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Wąż z "pająkiem" na ogonie trafił na celownik naukowców

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Spider-tailed horned viper, Credit to Omid Mozaffari
Żmija z gatunku Pseudocerastes urarachnoides
Źródło wideo: Omid Mozaffari/Sara Ruane/Stephanie Smith
Źródło zdj. gł.: Omid Mozaffari
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W irańskich górach Zagros żyje osobliwy gatunek węża, który ma "pająka" na ogonie. Naukowcy postanowili przyjrzeć się mu uważniej.

Pseudocerastes urarachnoides to przedstawiciel rodziny żmijowatych, jednak od kuzynów odróżnia go końcówka ogona, która przypomina pająka. Naukowcy z instytutu badawczego Negaunee Integrative Research Center przy Field Museum w Chicago postanowili dokładnie zbadać ten niezwykły gatunek.

Wąż z końcówką ogona w kształcie pająka. To nie anomalia

Badacze, którzy po raz pierwszy natknęli się na węża w 1968 roku, uznali go za przedstawiciela zupełnie innego gatunku - żmii perskiej (Pseudocerastes persicus). Sądzili, że niezwykły kształt ogona był jedynie anomalią. Dopiero po znalezieniu innego osobnika w 2003 roku naukowcy zorientowali się, że tak naprawdę to integralna cecha węża - gad porusza ogonem, wabiąc żywiące się pająkami ptaki. Gdy zbliżą się do niego, chwyta je, by się nimi pożywić.

Żmija z gatunku Pseudocerastes urarachnoides - na pierwszym planie widać charakterystyczny "pajęczy" ogon
Żmija z gatunku Pseudocerastes urarachnoides - na pierwszym planie widać charakterystyczny "pajęczy" ogon
Źródło zdjęcia: Omid Mozaffari

- Każdy, kto patrzy na ten ogon, myśli, że wąż ma guza, pasożyta lub jakąś inną anomalię - powiedziała Sara Ruane, członkini zespołu badawczego. Naukowców zainteresowało, co kryje się w przypominającej pająka końcówce ogona. To, co udało im się ustalić, opisali w czasopiśmie "The Anatomical Record".

- Chcieliśmy zbadać, czy końcówka ogona w kształcie pająka jest równie dziwna w środku - przyznał Georgios Georgalis z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, jeden z autorów badania.

Charakterystyczna budowa ogona

Po wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich naukowcy zauważyli, że charakterystyczna końcówka składa się z wydłużonych i zmodyfikowanych łusek, bez żadnych elementów kostnych. Na dodatek wąż miał wyjątkowo krótkie i smukłe kręgi ogonowe, ułatwiające precyzyjne poruszanie "pająkiem". W ten sposób łatwiej było mu oszukać potencjalne ofiary.

Nowe odkrycie rodzi szereg pytań o to, w jaki sposób u węża wykształciła się ta niezwykła przynęta. Ruane wyjaśniła, że również inni przedstawiciele rodzaju Pseudocerastes charakteryzują się nietypowo wyglądającymi końcówkami ogonów, krótkimi i zrogowaciałymi. Przyszłe badania mogłyby skupić się na tym, jakie mechanizmy genetyczne odpowiadają za anatomię ogonów u tych węży.

Naukowcy podkreślili jednocześnie, że analiza takich cech jak budowa "pajęczych" wypustek, byłaby niemożliwa, gdybyśmy do dyspozycji mieli wyłącznie skamieniałości. Wiele interesujących struktur nie zachowuje się bowiem w zapisie kopalnym.

- To bolesne przypomnienie, że skamieniałości w paleontologii nie dostarczają absolutnej prawdy na temat tego, jak wspaniałe były wymarłe zwierzęta - podsumował Georgalis.

Źródło: CNN
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Tagi:
zwierzętaGadyBadania naukowe
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