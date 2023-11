W stolicy Peru odkryto mumie. "Mają co najmniej 1000 lat"

W jednej z najstarszych dzielnic Limy, stolicy Peru, znaleziono pięć mumii. Cztery z nich prawdopodobnie należą do dzieci. Archeolodzy szacują, że mają co najmniej 1000 lat.

Peruwiańscy archeolodzy uważają, że mumie dzieci, które odkryto w poniedziałek wraz ze szczątkami osoby dorosłej, liczą co najmniej 1000 lat. Prawdopodobnie osoby te należały do plemienia Ichma, które rozwinęło się na środkowym wybrzeżu Peru przed powstaniem Imperium Inków. Objęło ono swoim zasięgiem cały region Andów.

- Znaleźliśmy pięć mumii. Cztery należą prawdopodobnie do dzieci, z których trzy są pokryte tkaninami, a pozostałe dwa to szkielety. Mają co najmniej 1000 lat - powiedział Luis Takuda, archeolog w Peru.