W mikrokapsułkach zamknięto najcenniejsze składniki miodu. Udało się to polskich badaczom

- Nowatorska metoda, zastosowana po raz pierwszy na świecie przez badaczy z Politechniki Łódzkiej, pozwoliła na zamknięcie w kapsułkach najcenniejszych, bioaktywnych składników miodu. Dzięki opracowaniu takiej formy ich podania udało się ograniczyć straty tych związków, których przyczyną jest destrukcyjne działanie soku żołądkowego i enzymów trawiennych. Badania in vitro wykazały szerokie działanie prozdrowotne opracowanych mikrokapsułek - przekazała we wtorek doktor Ewa Chojnacka, rzeczniczka Politechniki Łódzkiej.

Zespół badawczy z Instytutu Technologii i Analizy Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności - dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek, dr inż. Gabriela Kowalska, dr inż. Karolina Miśkiewicz oraz dr hab. inż. Tomasz P. Olejnik - podjął się wyzwania, jakim jest utrwalenie miodu w postaci proszku, przy zastosowaniu enkapsulacji. Do uzyskania utrwalonego preparatu w postaci mikrokapsułek wykorzystano metodę suszenia rozpyłowego. - Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na doborze odpowiedniego materiału opłaszczającego, jednego z głównych czynników decydujących o powodzeniu procesu. Jako pierwsi na świecie wykorzystaliśmy w roli takiego materiału naturalne biopolimery izolowane z otrąb żyta i wytłoków siemienia lnianego. Biopolimery te, wykazując istotnie wyższy potencjał bioaktywny w stosunku do naturalnego miodu, stanowiły jednocześnie wartość dodaną otrzymanych mikrokapsułek. Ponadto zastosowany rodzaj nośnika istotnie zmniejszył jego ilość w enkapsulacie do 17 procent w stosunku do 50 procent w obecnych już na rynku produktach - podkreśliła dr hab. inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek.