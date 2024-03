W Brazylii wypuszczą na wolność genetycznie zmodyfikowane komary

Genetycznie zmodyfikowane komary

W obliczu rosnącej liczby przypadków zachorowań, brazylijskie władze testują alternatywne podejścia do kontroli rozprzestrzeniania się choroby. Poza wprowadzeniem na rynek szczepionki, wypuszczą do środowiska naturalnego genetycznie zmodyfikowane komary.

Denga - objawy i leczenie

Denga to choroba wywołana przez wirus dengi. Do jej objawów zalicza się: gorączkę, bóle głowy, mięśni i stawów, a także charakterystyczną wysypkę podobną do tej, która występuje w przypadku odry. Choroba ta może doprowadzić do zagrażającej życiu gorączki krwotocznej. Wirus jest przenoszony przez kilka gatunków komarów należących do rodzaju Aedes, zwłaszcza przez Aedes aegypti. Nie ma konkretnego leku na dengę. Chorobę tę leczy się objawowo, podając leki przeciwgorączkowe, kroplówki, a w ciężkich przypadkach przetaczając krew.