Chupacabra? Kojot? Człowiek? Kamera zoo uchwyciła tajemniczą postać

Zastanawiającą postać uchwyciła kamera tuż obok ogrodu zoologicznego w mieście Amarillo w Teksasie. Władze miasta nie potrafią odpowiedzieć na pytanie, co to za stworzenie, dlatego o pomoc poprosiły mieszkańców. A ci puścili wodze fantazji.

Władze miasta, publikując w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać tę tajemniczą istotę idącą wzdłuż płotu, zapytały: "Czy to osoba w dziwnym kapeluszu, która lubi chodzić nocą? Chupacabra?". To ostatnie to legendarny, prawdopodobnie nieistniejący stwór, który atakuje zwierzęta i pije ich krew.