Na plaży znaleziono galaretowate stworzenie

" Phyllorhiza punctata pochodzi z zachodniego Pacyfiku" - napisały służby w poście. "Meduzy te są inwazyjnym gatunkiem obcym w Zatoce Meksykańskiej. Są zdolne do pochłaniania ogromnych ilości zooplanktonu, utrudniając tym samym rodzimym zwierzętom morskim znalezienie pożywienia" - dodały.

Meduza Phyllorhiza punctata

W przeciwieństwie do niektórych gatunków meduz, jad Phyllorhiza punctata nie powoduje śmierci człowieka. "Jest tak słaby, że nie może go użyć do ogłuszenia ofiary" - napisały Służby Parków Narodowych.