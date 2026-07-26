Ciekawostki Dzwonią, bo wydaje im się, że to szczekające psy. Strażacy rozwiązali zagadkę Matylda Dziechcińska Damian Dziugieł Zespół autorów |

Słyszą psy, dzwonią do strażaków. Niepotrzebnie Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: CNN

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Straż pożarna w miejscowości The Woodlands w Teksasie co roku latem otrzymuje liczne zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców. Ze studzienek, szczególnie po opadach deszczu, niosą się dźwięki niezwykle podobne do szczekania psów. Kierowani dobrymi intencjami mieszkańcy dzwonią pod numer alarmowy, chcąc uratować zwierzęta z tarapatów. Sprawę opisuje jedna z lokalnych stacji telewizyjnych.

Jak się okazuje, takie dźwięki wydają... żaby, a dokładniej rzekotki zielone (łac. Dryophytes cinereus) w okresie godowym. - Wewnątrz systemu kanalizacyjnego, gdzie tunele wzmacniają dźwięk, brzmi to dokładnie jak szczekanie psa - powiedział komendant straży Palmer Buck w rozmowie ze stacją telewizyjną KHOU-11.

Żaby potrafią "odszczeknąć"

Zgłoszenia są niezwykle częste i często niepotrzebne, przez co blokują służbom możliwość interwencji tam, gdzie naprawdę dzieje się coś istotnego. Dlatego dyspozytorzy straży pożarnej odbierający telefony sugerują dzwoniącym, aby przeprowadzili prosty i skuteczny test. Ma on pozwolić uniknąć niepotrzebnego wysyłania strażaków na miejsce.

Funkcjonariusze zalecają zachować się dość nietypowo - zaszczekać w kierunku studzienki. Jeśli ze środka będzie można usłyszeć odgłos przypominający szczekanie, to zdaniem Bucka mamy do czynienia z rzekotkami. Jak wygląda coś takiego? Można to zobaczyć na nagraniu opublikowanym przez strażaków w mediach społecznościowych.