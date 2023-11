"Tajemnicza choroba" psów, dla wielu może być śmiertelna

Amerykańskie psy zapadają na "tajemniczą chorobę" dróg oddechowych - informuje "New York Times". Choroba, która objawia się między innymi kaszlem, letargiem czy brakiem apetytu, w niektórych przypadkach może okazać się śmiertelna. Jak dotąd nie udało się ustalić, co ją powoduje.

Jak informuje w poniedziałek "New York Times", laboratoria w co najmniej czterech amerykańskich stanach badają "tajemniczą chorobę układu oddechowego u psów". Przypadłość objawia się kaszlem, gorączką, letargiem i okresową utratą apetytu. Objawy przypominają zakaźny zespół oddechowy psów (ang. Canine Infectious Respiratory Disease, CIRDC), ale zdaniem lekarzy weterynarii nowa choroba może trwać znacznie dłużej niż CIRDC, a w przypadku starszych i schorowanych psów może okazać się śmiertelna.

"Tajemnicza" choroba psów

Jednocześnie eksperci wskazują, że wciąż nie wiadomo, co ją wywołuje - bakterie czy wirusy. "W kilku przypadkach uzyskano pozytywny wynik testu na obecność Mycoplasma Cynos (gatunek drobnoustrojów występujący u psów - red.), ale nie uważa się, by był to podstawowy czynnik sprawczy" - czytamy na stronie ODA.

Choroba układu oddechowego psów. Jak postępować

Dr Stephen Kochis, kierujący siecią schronisk dla zwierząt Oregon Humane Society, w rozmowie z "NYT" sugeruje jednak, by "nie panikować" w razie wystąpienia wymienionych objawów. - Jeśli twój pies wykazuje objawy choroby układu oddechowego, odizoluj go w domu, po prostu zadzwoń do weterynarza i zbadaj go - powiedział.