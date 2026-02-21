Szczeniak utknął w feldze samochodowej. Uratowali go strażacy

szczen.mp4

Jak podały lokalne media, do zdarzenia doszło w środę rano. Strażacy z hrabstwa Fresno w Kalifornii otrzymali telefon z prośbą o interwencję od właściciela nieruchomości na obrzeżach miasta Fresno. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli szczeniaka, którego głowa tkwiła w feldze samochodowej.

Mógł być lekko zawstydzony

Strażacy opisali całą akcję w mediach społecznościowych, podkreślając, że wyswobodzenie psa wymagało "dużej cierpliwości". Na jednym ze zdjęć z akcji widać malucha uwięzionego w feldze, a kolejne zdjęcie pokazuje drugą stronę koła i strażaka pracującego nad uwolnieniem psiaka.

Ostatnie zdjęcia przedstawiają jednego z członków ekipy trzymającego uwolnionego psa w ramionach. Straż pożarna poinformowała, że szczeniak wyszedł z opresji bez szwanku, choć zwierzę mogło być "trochę zawstydzone" całą sytuacją.

Opracowała: Agnieszka Stradecka