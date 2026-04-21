Przypomina olbrzymiego szparaga. Kwitnie tylko raz w życiu

Agawa zakwitła w Red Hills Desert Garden
W stanie Utah zakwitła agawa amerykańska. Imponująca łodyga przypominająca olbrzymiego szparaga wzbiła się w powietrze i już teraz mierzy prawie 5,5 metra. Wydarzenie jest o tyle wyjątkowe, że ten gatunek rośliny kwitnie tylko raz w swoim życiu.

Agawa amerykańska (Agave americana) należy do rodziny szparagowatych. Zazwyczaj rośnie dziko w krajach o cieplejszym klimacie, a w Polsce możemy ją spotkać jako roślinę doniczkową. W trakcie swojego życia agawa tworzy rozetę z liści, w których gromadzi wodę. Kwitnie tylko raz, ale robi to w imponujący sposób. Przekonali się o tym pracownicy ogrodu botanicznego Red Hills Desert Garden w amerykańskim stanie Utah.

"Wielki finał"

W trakcie kwitnienia agawa amerykańska tworzy ogromną łodygę, która wzbija się w powietrze na wysokość od kilku do nawet kilkunastu metrów. Dzieje się to minimum po dziesięciu latach, ale zdarza się, że zakwitnięcie "zajmuje" agawie nawet 100 lat.

- [Odwiedzający - przyp. red.] często zastanawiają się, dlaczego wygląda jak gigantyczny szparag. Te rośliny są ze sobą spokrewnione - przekazał Ryan White z Red Hills Desert Garden.

Okaz z ogrodu botanicznego w Utah zakwitł po 11 latach. Jego łodyga mierzy obecnie prawie 5,5 metra i rośnie około 30 centymetrów dziennie. Pracownicy Red Hills Desert Garden szacują, że ten proces może jeszcze potrwać od tygodnia do nawet miesiąca. To wyjątkowe wydarzenie w historii parku, ponieważ agawa amerykańska kwitnie tylko raz w swoim życiu i potem stopniowo obumiera.

- Trochę smutne, że stracimy tę roślinę. Jednak postrzegam to jako wielki finał. Hodujesz ją przez ponad 10 lat i teraz doświadczasz spektakularnego kwitnienia - dodał White.

Źródło: CNN

