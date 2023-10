Przepłynął dynią ponad 60 kilometrów. Pobił rekord Guinnessa

Steve Kueny z Libanu spędził w swojej łódce z dyni przez prawie 11 godzin na rzece Missouri. Do sterowania i napędu warzywnej jednostki pływającej używał jedynie wiosła. Kueny rozpoczął swoją 60-kilometrową podróż w Kansas City w stanie Kansas o godzinie 7.30, po czym o godz. 18.18 dotarł do miasta Napoleon w stanie Missouri.

Mężczyzna sam wyhodował dynię, która ważyła ponad pół tony. Kiedy wyrosła nadzwyczaj okazale wpadł na pomysł, by zrobić z niej łódkę. W spływie towarzyszyli mu koledzy, którzy w kajakach dbali o to by dotarł do mety bez szwanku.