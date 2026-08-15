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Ciekawostki

Dwie kozy wsiadły do miejskiego autobusu. Nagranie

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Kozy
Kozy weszły do autobusu w amerykańskim mieście Portland
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved/TriMet
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved/TriMet
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Pasażerowie miejskiego autobusu w Portland w stanie Oregon mieli dość nietypowych towarzyszy podróży. Na przystanku pojawiły się dwie kozy pigmejskie, które wsiadły do pojazdu.

Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu należącego do TriMet, operatora komunikacji miejskiej w mieście Portland. Dwie kozy pigmejskie we wtorek rano spokojnie podeszły do zatrzymującego się autobusu i - niczym doświadczeni podróżnicy - weszły do środka. Po chwili kierowca zauważył nietypowych podróżnych i otworzył drzwi, a kozy opuściły pojazd.

Kozy weszły do autobusu. Nagranie

Jak piszą lokalne media, wcześniej mieszkańcy okolicy zgłosili policji, że po ulicach swobodnie przemieszczają się dwie kozy. Funkcjonariusze próbowali je odnaleźć, ale zwierzęta zdążyły już oddalić się i zniknęły z pola widzenia.

Okazało się, że kozy uciekły z ogródka Rae'a Andersona - jednego z mieszkańców dzielnicy Southeast Portland. O ucieczce zwierząt mężczyzna dowiedział się z opublikowanego nagrania. Jak opowiadał, kozy wymknęły się z podwórka przez niezamknięte ogrodzenie.

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- One po prostu się wymykają. Potem idą coś zjeść i idą dalej. Jeśli nikt ich nie zauważy, pójdą na podwórko sąsiadów, stamtąd dalej, aż do przystanku autobusowego - wyjaśnił. Obecnie zwierzęta są pod opieką właściciela. Kto wie, na jak długo.

Źródło: CNN, FOX8, FOX Carolina News
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Tagi:
zwierzętaUSA
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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