Pies uratowany z morskiego kontenera. Spędził w nim co najmniej tydzień

Amerykańska straż przybrzeżna uratowała psa uwięzionego w jednym z morskich kontenerów znajdujących się w porcie w Teksasie. Zwierzę spędziło w zamknięciu co najmniej tydzień, zanim, zupełnie przez przypadek, usłyszano jego szczekanie.

W środę Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych z siedzibą w Nowym Orleanie poinformowała, że jej funkcjonariusze "w nieoczekiwany sposób uratowali życie". Podczas "losowego wybierania spośród tysięcy" kontenerów morskich przeznaczonych do inspekcji w porcie na terenie Teksasu, usłyszeli nagle "szczekanie i drapanie".

Po namierzeniu kontenera, z którego pochodziły dźwięki, i otwarciu go okazało się, że wewnątrz znajdował się żywy pies. "Ta urocza suczka była uwięziona w kontenerze przez co najmniej tydzień, była zmęczona, głodna i bardzo szczęśliwa, widząc ratowników" - czytamy we wpisie.