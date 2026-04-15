Otoczyły go głodne rekiny. "Miałem sporo szczęścia"

|
Rekiny otoczyły skuter u wybrzeży Karoliny Północnej
Rekiny otoczyły skuter u wybrzeży Karoliny Północnej
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Głodne żarłacze otoczyły skuter wodny wędkarza u wybrzeży USA. Mężczyźnie udało się nagrać całe zdarzenie. Na filmie widać, jak drapieżne ryby wpadają w szał jedzenia i wyskakują z wody w poszukiwaniu pożywienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek u wybrzeży stanu Karolina Północna. Brett Barley wybrał się na wyprawę wędkarską niedaleko plaży Cape Point. W pewnym momencie jego skuter wodny został otoczony przez dziesiątki rekinów wyskakujących z wody. Niektóre osobniki zaczęły zderzać się z pojazdem mężczyzny.

Wpadły w szał jedzenia

Jak opisywał Barley, w momencie zajścia wody pełne były menhadenów - drobnych ryb z rodziny śledziowatych, stanowiących podstawę diety wielu morskich drapieżników. Przebywające w okolicy żarłacze z gatunku Carcharhinus brevipinna wpadły w szał jedzenia i zaczęły pożerać jak największe ilości ryb. Wyskakiwanie z wody podczas żerowania to charakterystyczne zachowanie tego gatunku.

Barley dodał, że duże skupisko menhadenów przyciągnęło nie tylko żarłacze.

- Do setek rekinów żerujących na obszarze około półtora hektara dołączyło ogromne stado kulbaków czerwonych - powiedział. - Nie polecam jednak znalezienia się w środku skupiska rekinów. Miałem sporo szczęścia, że żaden z nich nie wyskoczył prosto na mnie - podsumował.

Źródło: CNN, The Charlotte Observer

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

zwierzęta
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
