Orangutanica nie potrafiła karmić piersią. Nauczyła się, patrząc na karmiącą kobietę

Gdy patrzyła mi w oczy w trakcie karmienia, wiedziałam, że rozumie, o co mi chodzi - mówi pracownica zoo w Wirginii, Whitlee Turner, która nauczyła orangutanicę Zoey jak karmić piersią własne dziecko. Zdaniem pracowników zoo Zoey nie miała instynktu macierzyńskiego, ponieważ została osierocona w wieku dziewięciu miesięcy.

Po narodzinach pierwszego dziecka przez orangutanicę Zoey pracownicy Metro Richmond Zoo w hrabstwie Chesterfield w Wirginii zauważyli, że nie karmi go ona piersią. Musieli zająć się tym sami pracownicy placówki, ratując w ten sposób życia samca o imieniu Taavi.

Kiedy Zoey zaszła w ciążę po raz drugi, pracownicy zoo zaczęli szukać sposobów na nauczenie jej, jak karmić swoje młode. Pomysł na zaangażowanie do tego ludzkiej matki wyszedł od jednej z weterynarek doglądających zwierząt w tym zoo. Poprosiła ona pracownicę ośrodka Whitlee Turner, która sama karmiła piersią swojego syna Caleba, aby nauczyła tej sztuki orangutanicę.

Pomysł okazał się pełnym sukcesem. - Wystarczyła doba, by Zoey nauczyła się, jak prawidłowo karmić dziecko i od tej pory prawidłowo się nim opiekuje - twierdzi Turner. Drugie dziecko Zoey, urodzony w grudniu 2022 roku samiec, nie doczekał się jeszcze imienia. - Kiedy weszłam do zagrody, w ogóle się nie wstydziłam. Chciałam, żeby Zoey wszystko dokładnie widziała - przyznaje pracownica zoo w zarejestrowanym w ogrodzie zoologicznym nagraniu udostępnionym 18 kwietnia przez CNN.

Lekcje dla orangutanów

Turner przyznała, że bardzo chciała pomóc Zoey, bo na początku sama również miała problemy z karmieniem piersią. Jak przebiegał sam proces nauki? - Chciałam się upewnić, że dobrze widzi mojego synka Caleba podczas karmienia. Pokazywałam palcem na synka i na Zoey, na jej sutki - relacjonuje Turner. - Na pewno zbudowałyśmy szczególną więź, bo matki się wspierają i pomagają sobie wzajemnie. Gdy patrzyła mi w oczy w trakcie karmienia, wiedziałam, że rozumie, o co mi chodzi - dodała.

Inna pracownica zoo przy użyciu pluszowych zwierząt pokazywała także orangutanicom, jak nosi się małe dziecko. - To przełożyło się na zachowanie całego stada - twierdzi Turner, odnotowując m.in., że ojciec dzieci Zoey "jako tata i mąż stał się bardziej uważny". - To zadziwiające, jak to teraz wygląda - dodała Turner.