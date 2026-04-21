Ciekawostki Wszedł na drzewo, policja wstrzymała ruch Krzysztof Posytek |

Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek mieszkańcy miasta Albany w stanie Nowy Jork byli świadkami nietypowego zdarzenia. Na jedno z drzew wspiął się niedźwiedź czarny. Z powodu obecności zwierzęcia policja zamknęła dla ruchu fragmenty okolicznych ulic.

Podali mu środek usypiający, niedźwiedź spadł z drzewa

We współpracy ze stanowym departamentem ochrony środowiska policjanci opracowali plan przeniesienia niedźwiedzia w bezpieczne miejsce. Przed południem lokalnego czasu wystrzelili w kierunku zwierzęcia pocisk usypiający. Gdy substancja zaczęła działać, niedźwiedź spadł z drzewa, a przedstawiciele służb złapali go w siatkę. Następnie zwierzę trafiło pod opiekę departamentu ochrony środowiska. Jego stan jest nieznany.

To nie pierwszy raz, gdy niedźwiedź czarny pojawił się na drzewie w Albany. Do podobnej sytuacji doszło w 2022 roku - wówczas służby poradziły sobie z nim w podobny sposób.

