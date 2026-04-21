Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Wszedł na drzewo, policja wstrzymała ruch

|
Służby złapały uśpionego niedźwiedzia
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
W jednym z miast w stanie Nowy Jork na drzewie pojawił się niespodziewany gość. Był to niedźwiedź czarny. Służby opracowały i wcieliły w życie plan przeniesienia zwierzęcia w bezpieczne miejsce.

We wtorek mieszkańcy miasta Albany w stanie Nowy Jork byli świadkami nietypowego zdarzenia. Na jedno z drzew wspiął się niedźwiedź czarny. Z powodu obecności zwierzęcia policja zamknęła dla ruchu fragmenty okolicznych ulic.

Podali mu środek usypiający, niedźwiedź spadł z drzewa

We współpracy ze stanowym departamentem ochrony środowiska policjanci opracowali plan przeniesienia niedźwiedzia w bezpieczne miejsce. Przed południem lokalnego czasu wystrzelili w kierunku zwierzęcia pocisk usypiający. Gdy substancja zaczęła działać, niedźwiedź spadł z drzewa, a przedstawiciele służb złapali go w siatkę. Następnie zwierzę trafiło pod opiekę departamentu ochrony środowiska. Jego stan jest nieznany.

To nie pierwszy raz, gdy niedźwiedź czarny pojawił się na drzewie w Albany. Do podobnej sytuacji doszło w 2022 roku - wówczas służby poradziły sobie z nim w podobny sposób.

Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Źródło: WRGB CBS6, 9WSYR

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
USANowy Jorkzwierzęta
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom