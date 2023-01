Niedźwiedź zrobił sobie czterysta selfie

400 "niedźwiedzich selfie"

Jednak zdjęcia drapieżników z bliska nie są częstym widokiem, dlatego pracownicy parku City of Boulder Open Space & Mountain Parks (OSMP) nie kryli rozbawienia we wpisie, który opublikowali w poniedziałek 23 stycznia w mediach społecznościowych. "Niedawno niedźwiedź odkrył fotopułapkę, której używamy do monitorowania dzikiej przyrody na otwartej przestrzeni Boulder. Spośród 580 zdjęć około 400 to niedźwiedzie selfie" - napisali na Twitterze, dołączając cztery zdjęcia.

- (Kamery) dają nam wyjątkową okazję, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak lokalne gatunki wykorzystują otaczający nas krajobraz, jednocześnie minimalizując naszą obecność we wrażliwych siedliskach - powiedział pracownik OSMP Will Keeley, cytowany przez portal The Hill. Inny pracownik OSMP, Christian Nunes, we wpisie na blogu przyznał, że ma "ogromne szczęście mieszkać na obszarze o bogatej różnorodności gatunków dzikich zwierząt, a fotopułapki pomagają nam dowiedzieć się, jakie zwierzęta naprawdę tu są i co robią".