Labrador utknął w feldze. Pomogli strażacy

Załoga ochotniczej straży pożarnej Franklinville Volunteer Fire Company pomogła 11-miesięcznemu labradorowi. Głowa Daisy, bo tak wabi się suczka, utknęła w feldze opony zapasowej. Do zdarzenia doszło w zeszły czwartek w stanie New Jersey.

Akcja ratunkowa

Porucznik Brandon Volpe powiedział w rozmowie z gazetą "The Philadelphia Inquirer", że funkcjonariusze najpierw próbowali wyciągnąć głowę suczki przy pomocy płynu do naczyń i wody, aby zwiększyć poślizg, ale felga nie schodziła. Następnie próbowali tego dokonać, wykorzystując olej roślinny, a gdy to nie zadziałało, owinęli szyję zwierzęcia folią, mając nadzieję, że olej i mydło sprawią, że będzie wystarczająco śliska, by mogła się wysunąć.