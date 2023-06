Najbrzydszy pies świata 2023 wybrany

Scooter Najbrzydszym psem świata 2023

Scooter urodził się z deformacją tylnych łap - informują organizatorzy konkursu na najbrzydszego psa świata. Właściciel hodowli, w której przyszedł na świat, chciał go z tego powodu uśpić. W placówce, do której mężczyzna udał się w tym celu, spotkał on jednego z wolontariuszy organizacji Saving Animals from Euthanasia, który "wiedział, że ten szczeniak może mieć szansę na znalezienie dobrego domu i w miarę normalne życie (...) i zabrał go z sobą do domu".