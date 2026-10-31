Myszołowiec towarzyski spędził prawie 100 dni w klubie golfowym
14-letni myszołowiec towarzyski (łac. Parabuteo unicinctus) o imieniu Stax zamieszkiwał teren ośrodka organizacji HawkWatch International w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Zwierzę pełni tam rolę swoistego ambasadora ptaków drapieżnych i pomaga w edukacji społeczeństwa na temat wiedzy o nich. Trafiło na teren ośrodka z kontuzją, która uniemożliwiła mu powrót na łono natury.
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Udał się w ekskluzywne miejsce
29 czerwca ptak podczas typowej, codziennej pielęgnacji, zdołał się uwolnić i zniknął. - To było przerażające. Karmiliśmy go codziennie. Nie byliśmy pewni, dokąd się udał - relacjonowała jego opiekunka Renata Vazquez.
Jak się okazało, zwierzę nie odleciało tak daleko. Odnaleziono je na terenie ekskluzywnego ośrodka z polami golfowymi na obrzeżach miasta.
Zbliża się zima
Co robił myszołowiec na takim nietypowym terenie? - Słyszałem o tym, że przyleciał, żeby pooglądać piłki golfowe - żartował Call Vandeveegaete, edukator w HawkWatch International.
Opiekunowie mówili jednak, że przedłużona nieobecność Staxa ich niepokoiła. Zbliża się zima, a myszołowce towarzyskie nie są gatunkiem rodzimym dla stanu Utah.
- Nie są w stanie przetrwać zimy tak dobrze, jak inne ptaki. Martwiłam się też, czy uda mu się znaleźć wystarczającą ilość pożywienia - powiedziała Vazquez.
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Znalazł się po 99 dniach
Zdeterminowany, by sprowadzić go do domu, Vandeveegaete rozstawił pułapki z jedzeniem oraz kamery tropiące na terenie ośrodka, by śledzić ruchy ptaka. 6 października, po 99 dniach spędzonych na wolności, pobyt Staxa na terenie klubu dobiegł końca.
Kiedy Vazquez przyjechała, by odebrać ptaka, z ulgą stwierdziła, że wciąż ją pamięta.
- Podeszłam do niego, a on od razu wszedł na moją rękawiczkę. Widać więc, że nie zapomniał o swoich więziach z ludźmi. Dobrze jest mieć go z powrotem - przyznała.