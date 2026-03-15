Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Pyton utknął w aucie. Potrzebna była pomoc strażaków

Pyton Królewski utknął wewnątrz samochodu
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Pyton był uwięziony we wnętrzu samochodu przez osiem godzin w jednym z miast na Florydzie. Zwierzę udało się wyciągnąć dzięki pomocy strażaków, ale nie było to takie proste.

W mieście Coral Springs na Florydzie strażacy otrzymali dość nietypowe zgłoszenie. Zamiast pożaru czy wypadku drogowego zastali węża, który utknął w samochodzie jego właścicielki Camryn Drew. Do zdarzenia doszło w sobotę (7.03) wieczorem.

Nie mogli wydostać węża z auta

Strażacy musieli częściowo rozebrać wnętrze auta. Akcja okazała się trudniejsza, niż początkowo zakładano. Pyton był zwinięty i nie chciał opuścić swojej kryjówki - konsoli środkowej.

- Był skulony, jakby gotowy do ataku. I naprawdę mnie to zaskoczyło - przyznał strażak Justin Ehlin w rozmowie z lokalnymi mediami. - Pomyślałem, że może mnie ugryźć - dodał.

Ratownicy próbowali różnych sposobów, by zachęcić zwierzę do wyjścia. - Próbowałem pytona wyciągnąć, stukałem, żeby go spłoszyć, wkładałem ręce, żeby go złapać, ale w ogóle nie chciał wyjść - opowiadał strażak Kendall Rowland.

Właścicielka węża powiedziała, że Richie był uwięziony w samochodzie przez około osiem godzin. Ona i jej znajomy próbowali wcześniej sami zdemontować siedzenie, kupili nawet odpowiednie narzędzia, ale nie byli w stanie samodzielnie wyciągnąć zwierzęcia.

Akcja trwała blisko godzinę

Po blisko godzinie strażakom udało się w końcu uwolnić węża. Drew opowiadała, że jej pyton to spokojny i przyjazny pupil.

- Jest gotowy na wszystko. Lubi się przytulać i tak po prostu spędzać czas - mówiła.

Jak wyjaśnia Robin Reccasina z rezerwatu przyrody Sawgrass Nature Center, pytony królewskie są jednymi z gatunków węży wybieranych najczęściej jako zwierzęta domowe.

- Nie rosną na duże. Nawet w wieku 25 lat osiągają około 1-1,2 metra długości - wskazała ekspertka.

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk/dd

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
Tagi:
WążzwierzętaUSA
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom