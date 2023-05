Niedźwiedź włamał się do piekarni i wykradł 60 babeczek

Niedźwiedź dostał się do garażu piekarni w amerykańskim stanie Connecticut i wyniósł z samochodu pojemnik z wypiekami. Zanim udało się go wystraszyć klaksonem, zdążył wykraść kilkadziesiąt babeczek i kawałek ciasta. Zostawił po sobie spory bałagan.

Jedna z pracownic piekarni w mieście Avon w hrabstwie Hartford w amerykańskim stanie Connecticut ładowała w środę wypieki do samochodu dostawczego. Nagle jej oczom ukazał się niedźwiedź. Jak opisała we wpisie w mediach społecznościowych Miriam Stephens, właścicielka piekarni, nagle usłyszała krzyk kobiety. Ta po chwili przybiegła do znajdującej się obok kuchni, zamknęła drzwi i mocno je trzymała.