Ciekawostki

"Obserwowaliśmy go. To było surrealistyczne"

Niedźwiedź
Niedźwiedź utknął w studni okiennej
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Ważący ponad sto kilogramów niedźwiedź czarny utknął w otworze przy piwnicy jednego z domów położonych w amerykańskim mieście Falcon. Nieproszony gość wywołał duże zdziwienie mieszkańców budynku, a nawet sąsiadów. Na miejsce wezwano służby.

Niedźwiedź czarny, czyli baribal, wpadł do otworu przy doświetleniu piwnicznym w domu Kristen Nedbalek, mieszkanki miasta Falcon w amerykańskim stanie Kolorado. Zwierzę ważące około 110 kilogramów utknęło w otworze wydrążonym w ziemi przy oknie zapewniającym dostęp naturalnego światła do piwnicy.

Baribal potrzebował pomocy

Nedbalek powiedziała, że ​​była w szoku, kiedy ujrzała, co za zwierzę siedzi tuż za jej oknem w piwnicy. W rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną KKTV mówiła, że ​​kilku sąsiadów przyszło do niej, żeby zobaczyć, jak baribal zasypia.

- Wszyscy staliśmy w piwnicy i obserwowaliśmy go przez okno - opowiadała Nedbalek. - To było po prostu surrealistyczne - dodała.

Kobieta wezwała na miejsce pracowników agencji rządowej ds. dzikich zwierząt Colorado Parks and Wildlife, którzy podali zwierzęciu środek usypiający, a następnie je wyciągnęli. Jak podała stacja KKTV, baribal został wypuszczony na wolność.

Niedźwiedź czarny, nazywany też baribalem (Ursus americanus) jest najmniejszym z gatunków niedźwiedzi z rodzaju Ursus występujących w Ameryce Północnej. 

USANiedźwiedźzwierzęta
