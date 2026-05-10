Ciekawostki "Obserwowaliśmy go. To było surrealistyczne" Anna Bruszewska

Niedźwiedź utknął w studni okiennej

Niedźwiedź czarny, czyli baribal, wpadł do otworu przy doświetleniu piwnicznym w domu Kristen Nedbalek, mieszkanki miasta Falcon w amerykańskim stanie Kolorado. Zwierzę ważące około 110 kilogramów utknęło w otworze wydrążonym w ziemi przy oknie zapewniającym dostęp naturalnego światła do piwnicy.

Baribal potrzebował pomocy

Nedbalek powiedziała, że ​​była w szoku, kiedy ujrzała, co za zwierzę siedzi tuż za jej oknem w piwnicy. W rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną KKTV mówiła, że ​​kilku sąsiadów przyszło do niej, żeby zobaczyć, jak baribal zasypia.

- Wszyscy staliśmy w piwnicy i obserwowaliśmy go przez okno - opowiadała Nedbalek. - To było po prostu surrealistyczne - dodała.

Kobieta wezwała na miejsce pracowników agencji rządowej ds. dzikich zwierząt Colorado Parks and Wildlife, którzy podali zwierzęciu środek usypiający, a następnie je wyciągnęli. Jak podała stacja KKTV, baribal został wypuszczony na wolność.

Niedźwiedź czarny, nazywany też baribalem (Ursus americanus) jest najmniejszym z gatunków niedźwiedzi z rodzaju Ursus występujących w Ameryce Północnej.

