Co nawadnia lepiej niż woda

Czy woda najlepiej nawadnia organizm? Szkoccy naukowcy donoszą, że niekoniecznie. W badaniu opublikowanym na łamach pisma Amerykańskiego Towarzystwa Żywieniowego "The American Journal of Clinical Nutrition" udowadniają, że lepszym wyborem mogą być inne płyny.

W artykule szkockich naukowców możemy przeczytać, że o ile woda - zarówno niegazowana, jak i gazowana - dobrze nawadnia organizm, to jeszcze lepiej robią to napoje zawierające choć odrobinę cukru, tłuszczu lub białka. Dzięki tym składnikom nawodnienie utrzymuje się dłużej w organizmie.

W wypowiedzi dla CNN Melissa Majumdar z Academy of Nutrition and Dietetics, która nie uczestniczyła w badaniu, wyjaśniła, że potwierdziło ono to, co już wiedzieliśmy - a mianowicie że elektrolity, takie jak sód oraz potas, wspomagają nawadnianie organizmu, a kalorie znajdujące się w napojach spowalniają wchłanianie płynów oraz ich odprowadzanie wraz z moczem.

Pij mleko, będziesz nawodniony

Główny autor badania, profesor Ronald Maughan z St. Andrews University, jako przykład idealnie nawadniającego napoju podaje mleko. Zarówno w chudej, jak i tłustej wersji znajdują się białka, laktoza (cukier mleczny) oraz tłuszcze, przez co wchłanianie trwa dłużej aniżeli samej wody. W efekcie nawodnienie organizmu utrzymuje się dłużej. Podobnie działa sok pomarańczowy, ale mleko jest jak gąbka i - podobnie jak płyny nawadniające stosowane podczas biegunki - na dłużej zatrzymuje wodę w ciele, co skutkuje stopniowym odprowadzaniem moczu.

Maughan zaznacza, że warto jednak uważać na napoje zawierające dużo cukru, takie jak wspomniany sok pomarańczowy czy cola. Okazuje się, że nie nawadniają one organizmu lepiej niż napoje o mniejszej zawartości cukru. Jednocześnie zawierają więcej kalorii i nie powodują uczucia sytości, przez co mogą przyczyniać się do wzrostu masy ciała.

Kawa? To zależy. Alkohol? Lepiej nie

W swoim badaniu Maughan i jego zespół pochylili się także nad innymi napojami. Jeśli chodzi o kawę, to wszystko zależy od tego, ile pijemy jej w trakcie upałów. W większych ilościach (od dwóch do czterech filiżanek) może być moczopędna, zwłaszcza u osób, które piją ją stosunkowo rzadko. Efekt ten można jednak osłabić poprzez dodanie do kawy mleka lub odrobiny cukru.

Najgorszym wyborem podczas upałów jest alkohol. Jest moczopędny sprzyja odwodnieniu organizmu.

Maughan zaznacza jednak, że jeszcze ważniejsza od rodzaju płynu jest jego ilość, którą jednorazowo przyjmujemy. Według badacza im więcej wypijemy naraz, tym szybciej płyn zostanie usunięty z żołądka i wchłonięty do krwiobiegu. Z tego względu lepiej jest pić częściej, ale w mniejszych porcjach. Ponadto Majumbar dodaje, że wybierając podczas upałów wodę, dbamy o elastyczność swojej skóry i pomagamy usuwać z organizmu toksyny.

